Не захочете ставити на паузу: новий український серіал, який підкорив глядачів

26 листопада на SWEET.TV відбулась прем'єра українського серіалу "Ховаючи колишню", режисером якого став Сергій Кулибишев. Він одразу завоював любов глядачів завдяки цікавому сюжету та блискучому акторському складу.

Серіал має лише 10 серій, тож на нього не потрібно витрачати багато часу. Що відомо про "Ховаючи колишню", дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про серіал "Ховаючи колишню"?

У серіалі висвітлена тема стосунків, дружби, показано життя чоловіків і жінок у сучасному світі, яке змінюється, коли розпочинається війна. За сюжетом четверо чоловіків знайомляться на похороні спільної колишньої, яка загинула на війні.

Події серіалу розгортаються у сучасному Києві. Це історія про незнайомців, які зустрілися за сумних обставин і тепер намагаються з'ясувати, кого ж колишня любила більше.

Це історія для тих, у кого були класні колишні. А ще – це зображення нашого суспільства без меншовартості. З посилом: "Ось ми такі – давайте себе розуміти й приймати". Ми підіймаємо болючі теми, але говоримо про них просто, щиро і з самоіронією. Адже ніщо так не надихає замислитися над життям, як трагедія, яка змушує посміхатися,

– розповів режисер Сергій Кулибишев.

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головні ролі у серіалі зіграли топові українські актори:

Олександр Рудинський – актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. На вистави за його участю важко потрапити, адже квитки розкуповують дуже швидко. Чоловік знявся у серіалі "Агенція", який спродюсував Джордж Клуні. Рудинський зіграв головну роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір" про війну в Україні, що отримав премію BAFTA.

В'ячеслав Довженко – актор Київського академічного драматичного театру на Подолі, володар премії "Золота дзиґа". Він відомий за фільмами "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінченний роман", "Буча", "Інший Франко", а також за серіалами "Дільничний з ДВРЗ", "Подорожники" та іншими.

Артур Логай – актор Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра. Брав участь у шоу "X-Фактор", "Танці з зірками" і "Зрадники". Популярність прийшла до чоловіка після зйомок у серіаліті "Київ вдень та вночі". Також він зіграв у фільмах "Крашанка", "Песики", у серіалі "Моя улюблена Страшко" та інших.

Слава Бабенков – відомий за ролями у серіалах "Кава з кардамоном", "Перші дні" та "Зозулі". Окрім того, знявся у фільмі "Дон Жуан із Жашкова".

