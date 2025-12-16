Серіал має лише 10 серій, тож на нього не потрібно витрачати багато часу. Що відомо про "Ховаючи колишню", дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про серіал "Ховаючи колишню"?

У серіалі висвітлена тема стосунків, дружби, показано життя чоловіків і жінок у сучасному світі, яке змінюється, коли розпочинається війна. За сюжетом четверо чоловіків знайомляться на похороні спільної колишньої, яка загинула на війні.

Події серіалу розгортаються у сучасному Києві. Це історія про незнайомців, які зустрілися за сумних обставин і тепер намагаються з'ясувати, кого ж колишня любила більше.

Це історія для тих, у кого були класні колишні. А ще – це зображення нашого суспільства без меншовартості. З посилом: "Ось ми такі – давайте себе розуміти й приймати". Ми підіймаємо болючі теми, але говоримо про них просто, щиро і з самоіронією. Адже ніщо так не надихає замислитися над життям, як трагедія, яка змушує посміхатися,

– розповів режисер Сергій Кулибишев.

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головні ролі у серіалі зіграли топові українські актори:

Олександр Рудинський – актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. На вистави за його участю важко потрапити, адже квитки розкуповують дуже швидко. Чоловік знявся у серіалі "Агенція", який спродюсував Джордж Клуні. Рудинський зіграв головну роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір" про війну в Україні, що отримав премію BAFTA.

