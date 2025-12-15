У матеріалі 24 Каналу читайте про українські фільми 2025 року, які має подивитися кожен. Обирайте, що увімкнути сьогодні або завтра після важкого робочого дня.

Які нові українські фільми подивитися?

"Ти – космос"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Події фільму розгортаються у майбутньому, а у центрі сюжету – український космічний далекобійник Андрій Мельник. Чоловік перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Усе навколо несподівано знищується, адже Земля вибухає, тож головний герой залишається у Всесвіті один.

Андрій проводить час лише з роботом, аж раптом з'являється француженка Катрін, якій потрібно допомогти. Попри небезпеку, Мельник не покидає дівчину.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Це фільм про легендарний український рок-гурт "Океан Ельзи". Глядачам показали унікальні архівні кадри, розкрили невідомі факти про колектив, а також зібрали спогади людей, які його розвивали.

Це розповідь про шлях "Океану Ельзи", що супроводжувався викликами, які проходила наша країна: створення гурту у Львові, переїзд до Києва, вихід культових пісень, грандіозні концерти тощо.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Друге дихання"

Рейтинг IMDb: 8.3/10

У стрічці розповідається про п'ятьох українських ветеранів, які підкорили Кіліманджаро. Це Роман "Добряк" Колесник, Владислав "Шатя" Шатіло, Михайло "Грізлі" Матвіїв і Олександр "Рагнар" Міхов, які були на протезах, а також Ольга "Висота" Єгорова, що отримала поранення на фронті.

"Друге дихання": дивіться онлайн трейлер фільму