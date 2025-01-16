Острый, сексуальный и непредсказуемый: что нужно знать о фильме "Плохая девочка"

В центре обсуждений новый фильм Николь Кидман "Плохая девочка", который исследует отношения между людьми с большой разницей в возрасте. Женщина, имеющая власть в своих руках, вступает в интимные отношения со своим стажером.

"Плохая девочка" вышла в прокат в Украине 16 января. 24 Канал расскажет, что стоит знать о ленте перед просмотром.

К слову Прекрасная Баби из фильма "Три метра над уровнем неба": как изменилась и где сейчас Мария Вальверде

Режиссером фильма стала нидерландская актриса и писательница Галина Рейн. При создании она вдохновлялась эротическим триллером "Основной инстинкт" и реальной историей женщины, которая была недовольна сексуальной жизнью в браке.

Одного мы точно достигли – сделали действительно горячий фильм. Хороший или плохой – это уже пусть решает каждый, но в этом я уверена,

– подытоживала свою работу режиссерка.

Главную героиню сыграла Николь Кидман. Ее мужа Джейкоба – Антонио Бандерас, а молодого стажера-доминанта – Харрис Дикинсон. Также среди актеров: Софи Уайлд, Эстер Макгрегор, Вон Райли и другие.

Сюжет фильма

Высокопоставленная генеральный директор ставит под риск свою карьеру и семью, когда начинает пылкий роман с гораздо более молодым стажером,

– говорится в официальном описании.

Главная героиня Роми – успешная CEO компании, жена и мать. Казалось бы, что у нее есть все для счастья. Но за этой идеальной жизнью звучит ощущение, будто чего-то не хватает.

Когда таинственный Сэмюэл появляется в ее компании в качестве стажера, их профессиональные отношения выходят за пределы дозволенного. Несмотря на риски, Роми не может избавиться от этих отношений, ведь из-за власти Сэмюэла на удивление чувствует себя освобожденной.

"Плохая девочка": смотрите трейлер онлайн

Отзывы критиков

Rotten Tomatoes – 77 /100

Metacritic – 80/100

IMDb – 6,6/10

Фильм собирает разнообразные отзывы кинокритиков. Большинство высоко оценивают актерскую игру: смелую профессионалку Николь Кидман и магнетического Харриса Дикинсона. На The Hollywood Reporter ленту называют "сексуальной, темной и непредсказуемой", а в Variety фильм похвалили за честность.

Однако без критических отзывов не обошлось. The Guardian заметили, что несмотря на эту борьбу за власть и возбуждение, острые моменты в фильме показались машинальными. Для кого-то "Плохая девочка" показалась холодной, унизительной и примитивной.

Чтобы сделать собственный вывод об этом эротическом триллере, обязательно посмотрите его в кинотеатрах. Лента уже в украинском прокате.