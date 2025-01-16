"Хороша погана дівчинка" вийшла у прокат в Україні 16 січня. 24 Канал розповість, що варто знати про стрічку перед переглядом.

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Режисеркою фільму стала нідерландська акторка та письменниця Галіна Рейн. При створенні вона надихалась еротичним трилером "Основний інстинкт" та реальною історією жінки, яка була незадоволена сексуальним життям у шлюбі.

Одного ми достеменно досягли – зробили дійсно гарячий фільм. Хороший чи поганий – це вже нехай вирішує кожен, але в цьому я впевнена,

– підсумовувала свою роботу режисерка.

Головну героїню зіграла Ніколь Кідман. Її чоловіка Джейкоба – Антоніо Бандерас, а молодого стажера-домінанта – Гарріс Дікінсон. Також серед акторів: Софі Вайлд, Естер Макгрегор, Вон Райлі та інші.

Сюжет фільму

Високопоставлена генеральна директорка ставить під ризик свою кар'єру і сім'ю, коли починає палкий роман з набагато молодшим стажистом,

– мовиться в офіційному описі.

Головна героїня Ромі – успішна CEO компанії, дружина та матір. Здавалось би, що в неї є все для щастя. Та за цим ідеальним життям бринить відчуття, нібито чогось не вистачає.

Коли таємничий Семюел з'являється в її компанії як стажиста, їхні професійні стосунки виходять за межі дозволеного. Попри ризики, Ромі не може позбутися цих відносин, адже через владу Семюела на диво почувається звільненою.

"Хороша погана дівчинка": дивіться трейлер онлайн

Відгуки критиків

Rotten Tomatoes – 77 /100

Metacritic – 80/100

IMDb – 6,6/10

Фільм збирає різноманітні відгуки кінокритиків. Більшість високо оцінюють акторську гру: сміливу професіоналку Ніколь Кідман та магнетичного Гарріса Дікінсона. На The Hollywood Reporter стрічку називають "сексуальною, темною та непередбачуваною", а в Variety фільм похвалили за чесність.

Однак без критичних відгуків не обійшлося. The Guardian зауважили, що попри цю боротьбу за владу та збудження, гострі моменти у фільмі здалися машинальними. Для когось "Хороша погана дівчинка" здалась холодною, принизливою та примітивною.

Щоб зробити власний висновок про цей еротичний трилер, обов'язково перегляньте його у кінотеатрах. Стрічка вже в українському прокаті.