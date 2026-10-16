"24 Канал" собрал 5 душевных фильмов, которые напомнят, что в мире еще хватает добрых людей, искренней дружбы и маленьких чудес. И да, иногда для счастья достаточно одного мишки, случайного знакомства или обычного бутерброда.

"1+1"

Жанр: комедия, драма.

Рейтинг IMDb: 8,5

Состоятельный аристократ Филипп после несчастного случая не может самостоятельно передвигаться. Однажды он нанимает сиделкой Дрисса – парня с криминальным прошлым, который вообще не планировал устраиваться на эту работу. Казалось бы, что общего может быть между утонченным миллионером и человеком, который не слишком заботится о правилах этикета? Оказывается, гораздо больше, чем кажется.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 75% положительных рецензий. Обозреватели отмечают великолепную игру Омара Си и Франсуа Клюзе, хотя некоторые критикуют фильм за чрезмерное упрощение сложных социальных вопросов.



"1+1": смотреть трейлер

"Чудо"

Жанр: семейная драма.

Рейтинг IMDb: 7,9

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Десятилетний Август Пуллман родился с особенностями внешности, из-за которых перенес многочисленные операции. До сих пор мальчик учился дома, но теперь впервые должен пойти в обычную школу. Там его ждет все, чего он больше всего боялся: насмешки, непонимание и жестокость сверстников. Однако постепенно Август доказывает, что настоящая красота вообще не имеет ничего общего с идеальными чертами лица.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 86% положительных рецензий. Критики отметили искренность истории, убедительную игру актеров и способность картины вызывать настоящие эмоции, хотя и заметили, что местами она слишком сентиментальна.



"Чудо": смотреть трейлер

"Пряности и страсти"

Жанр: комедия, драма, мелодрама.

Рейтинг IMDb: 7,3

Индийская семья переезжает в живописный французский городок, где решает открыть ресторан национальной кухни. Вот только есть одна маленькая проблема: прямо напротив расположен престижный французский ресторан, владелица которого, мадам Малори, совсем не рада новым соседям.

Между заведениями начинается настоящая кулинарная война. Но все меняется, когда женщина замечает необыкновенный талант молодого повара Гассана. Постепенно конкуренция уступает место дружбе, взаимопониманию и неожиданным чувствам.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 69% положительных рецензий. Обозреватели похвалили актерскую игру Хелен Миррен и Ома Пури, живописные пейзажи и уютную атмосферу. В то же время некоторые критики назвали сюжет слишком предсказуемым.



"Пряности и страсти": смотреть трейлер

"Миссис Харрис едет в Париж"

Жанр: комедия, драма.

Рейтинг IMDb: 7,1

Иногда для счастья нужны не миллионы, а красивое платье. По крайней мере, так решила обычная британская уборщица Ада Харрис, которая однажды увидела роскошное платье от Christian Dior и поняла: без него жизнь уже не будет прежней.

Женщина годами работала, помогала другим и почти не думала о собственных желаниях. Но теперь она решила осуществить мечту и отправиться в Париж.

И хотя мир высокой моды не слишком радушно встречает обычную уборщицу, Ада постепенно доказывает, что искренность, доброта и человечность иногда способны открыть даже самые прочно закрытые двери.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 94% положительных рецензий. Обозреватели особо отметили очаровательную игру Лесли Мэнвилл, сказочную атмосферу и оптимистичный сюжет.



"Миссис Харрис едет в Париж": смотреть трейлер

"Приключения Паддингтона 2"

Жанр: семейная комедия, приключения.

Рейтинг IMDb: 7,8

Кто бы мог подумать, что маленький медвежонок в красной шляпе способен вернуть веру в человечество эффективнее, чем десятки мотивационных тренеров? Паддингтон живет в Лондоне вместе с семьей Браунов и мечтает купить особенный подарок для любимой тети Люси. Однако драгоценную книгу похищают, а самого медвежонка обвиняют в преступлении.

Теперь Паддингтону придется доказать свою невиновность. И сделать это он попытается единственным известным ему способом – оставаясь добрым даже к тем, кто этого совершенно не заслуживает.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил фантастические 99% положительных отзывов. Критики особо отметили искренность, юмор и трогательный сюжет, который одинаково хорошо воспринимается как детьми, так и взрослыми.

"Приключения Паддингтона 2": смотреть трейлер

А если хочется провести вечер с близкими, 24 Канал подготовил подборку увлекательных приключенческих фильмов для всей семьи. Здесь и невероятные путешествия, и неожиданные открытия, и приключения, от которых будет сложно оторваться даже взрослым.

