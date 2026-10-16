24 Канал зібрав 5 душевних фільмів, які нагадають, що у світі ще вистачає добрих людей, щирої дружби та маленьких див. І так, іноді для щастя достатньо одного ведмедика, випадкового знайомства або звичайного бутерброда.

"1+1"

Жанр: комедія, драма.

Рейтинг IMDb: 8,5

Заможний аристократ Філіп після нещасного випадку не може самостійно рухатися. Одного дня він наймає доглядальником Дрісса – хлопця з кримінальним минулим, який узагалі не планував отримувати цю роботу. Здавалося б, що спільного може бути між витонченим мільйонером і чоловіком, який не надто переймається правилами етикету? Виявляється, значно більше, ніж здається.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 75% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають чудову акторську гру Омара Сі та Франсуа Клюзе, хоча деякі критикують фільм за надмірне спрощення складних соціальних питань.



"1+1": дивитись трейлер

"Диво"

Жанр: сімейна драма.

Рейтинг IMDb: 7,9

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Десятирічний Август Пуллман народився з особливостями зовнішності, через які переніс численні операції. Досі хлопчик навчався вдома, але тепер уперше має піти до звичайної школи. Там на нього чекає все, чого він найбільше боявся: насмішки, нерозуміння та жорстокість однолітків. Однак поступово Август доводить, що справжня краса взагалі не має нічого спільного з ідеальними рисами обличчя.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм отримав 86% позитивних рецензій. Критики відзначили щирість історії, переконливу акторську гру та вміння стрічки викликати справжні емоції, хоча й зауважили, що подекуди вона надто сентиментальна.



"Диво": дивитись трейлер

"Прянощі та пристрасті"

Жанр: комедія, драма, мелодрама.

Рейтинг IMDb: 7,3

Індійська родина переїжджає до мальовничого французького містечка, де вирішує відкрити ресторан національної кухні. От тільки є одна маленька проблема: просто навпроти розташований престижний французький ресторан, власниця якого, мадам Малорі, зовсім не рада новим сусідам.

Між закладами починається справжня кулінарна війна. Але все змінюється, коли жінка помічає надзвичайний талант молодого кухаря Гассана. Поступово конкуренція поступається місцем дружбі, взаєморозумінню та несподіваним почуттям.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка отримала 69% позитивних рецензій. Оглядачі похвалили акторську гру Гелен Міррен та Ома Пурі, мальовничі краєвиди й затишну атмосферу. Водночас деякі критики назвали сюжет надто передбачуваним.



"Прянощі та пристрасті": дивитись трейлер

"Місис Гарріс їде до Парижа"

Жанр: комедія, драма.

Рейтинг IMDb: 7,1

Іноді для щастя потрібні не мільйони, а красива сукня. Принаймні так вирішила звичайна британська прибиральниця Ада Гарріс, яка одного дня побачила розкішне вбрання від Christian Dior і зрозуміла: без нього життя вже не буде колишнім.

Жінка роками працювала, допомагала іншим і майже не думала про власні бажання. Але тепер вирішила здійснити мрію та вирушити до Парижа.

І хоча світ високої моди не надто привітно зустрічає звичайну прибиральницю, Ада поступово доводить, що щирість, доброта й людяність іноді здатні відчинити навіть найміцніше зачинені двері.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка отримала 94% позитивних рецензій. Оглядачі особливо відзначили чарівну гру Леслі Менвілл, казкову атмосферу та оптимістичний сюжет.



"Місис Гарріс їде до Парижа": дивитись трейлер

"Пригоди Паддінгтона 2"

Жанр: сімейна комедія, пригоди.

Рейтинг IMDb: 7,8

Хто б міг подумати, що маленький ведмедик у червоному капелюсі здатен повернути віру в людство ефективніше за десятки мотиваційних тренерів? Паддінгтон живе у Лондоні разом із родиною Браунів і мріє придбати особливий подарунок для улюбленої тітоньки Люсі. Однак дорогоцінну книжку викрадають, а самого ведмедика звинувачують у злочині.

Тепер Паддінгтону доведеться довести свою невинуватість. І зробити це він спробує єдиним відомим йому способом – залишаючись добрим навіть до тих, хто цього зовсім не заслуговує.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка отримала фантастичні 99% позитивних рецензій. Критики особливо відзначили щирість, гумор і зворушливий сюжет, який однаково добре працює для дітей та дорослих.

"Пригоди Паддінгтона 2": дивитись трейлер

А якщо хочеться провести вечір із близькими, 24 Канал підготував добірку захопливих пригодницьких фільмів для всієї родини. Тут і неймовірні подорожі, і несподівані відкриття, і пригоди, від яких буде складно відірватися навіть дорослим.

