В "Медленных лошадях" есть одна проблема: после Джексона Лемба обычные шпионы кажутся слишком опрятными, вежливыми и предсказуемыми. Здесь агенты MI5 могут провалить задание, поссориться между собой, а затем раскрыть дело, на котором провалились бы гораздо более солидные коллеги. И все это – под шутки, от которых порой неловко даже зрителю. Найти сериал с таким же характером непросто. 24 Канал подобрал детективные сериалы, которые стоит добавить в watch list, если вам понравились "Медленные лошади".

Есть пять историй, в которых шпионаж тоже далек от красивой картинки из кино: герои ошибаются, доверять никому нельзя, а за неудачным решением часто тянется целая цепочка неприятностей. Если хочется черного юмора и эксцентричных героев, начните с "Патриота". Если больше интересуют расследования и сложные характеры – попробуйте "Отдел Q". А для напряженного сюжета о заговоре внутри спецслужб подойдет "Кондор". "Легенды" заинтересуют историей операции под прикрытием, а "Убивая Еву" – противостоянием разведчицы и наемной убийцы.

"Легенды" (Legends)

Год: 2026

Жанр: криминальный триллер, драма

Британские таможенники против наркобанды – без опыта работы под прикрытием. В начале 1990-х обычных сотрудников таможенной службы привлекают к секретной операции: они должны проникнуть в опасные преступные группировки и разрушить их изнутри. Для этого каждому предстоит создать новую личность и убедить преступников, что он – один из них. Но чем дольше длится операция, тем сложнее героям отделять выдуманные образы от собственной жизни. В главных ролях – Том Берк и Стив Куган. Сериал основан на реальных событиях, хотя часть деталей создатели изменили ради драматизма.

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Что говорят критики: обозреватели встретили "Легенды" положительно, но не обошлось без замечаний. Они отметили, что стремление сохранять серьезный тон не всегда позволяет истории набрать обороты. В то же время они назвали саму историю блестящей и хорошо рассказанной. Это удачный вариант для тех, кому в "Медленных лошадях" нравятся неидеальные герои, рискованные операции и шпионаж без глянца.

Легенды: смотреть трейлер сериала онлайн

"Отдел Q" (Dept. Q)

Год: 2025

Жанр: криминальный триллер, детективная драма

Детектив Карл Морк возвращается к работе после перестрелки, в которой погиб полицейский, а его напарник получил паралич. Вместо привычных расследований Морку поручают возглавить новый отдел нераскрытых дел в Эдинбурге. Так он берется за дело об исчезновении прокурора Меррит Лингард, которое не удалось раскрыть несколько лет назад.

Что говорят критики: обозревательница Люси Менган оценила сериал на 4 из 5 звезд. Она отметила тщательную работу над сюжетом и персонажами: неторопливый темп может показаться медленным, но позволяет лучше раскрыть героев. И именно за этой мрачной атмосферой и командой непростых людей интересно наблюдать, даже когда расследование продвигается не так быстро, как хотелось бы.

Отдел Q: смотреть трейлер сериала онлайн

"Патриот" (Patriot)

Год: 2015

Жанр: шпионская драмеди, черная комедия

Чтобы сорвать ядерные планы Ирана, американский разведчик Джон Таунер должен устроиться на работу в компанию, занимающуюся промышленными трубопроводами. Его задача – поддерживать прикрытие и одновременно помогать в проведении операции. Чем дальше, тем сложнее Джону держать работу под контролем. "Патриот" отличается от привычных шпионских триллеров. Здесь серьезные задачи соседствуют со странными ситуациями, а сам главный герой испытывает сильное истощение из-за работы. Его проблемы не исчезают после очередной удачной операции – наоборот, они все сильнее влияют на всю остальную жизнь.

Что говорят критики: обозревательница The Guardian Люси Менган описала сериал как необычное сочетание шпионской драмы и комедии о человеке, который пытается удержать контроль над собственной жизнью. В то же время в рецензии на второй сезон она отметила, что сложная история порой теряется в собственной причудливости.

"Патриот": смотреть трейлер сериала онлайн

"Убивая Еву" (Killing Eve)

Год: 2018

Жанр: шпионский триллер, черная комедия, драма

Сотрудница британской разведки Ева Поластри получает задание выследить Вилланель – наемную убийцу, которая мастерски ускользает от преследования. Ева все сильнее увлекается этим делом, а охота постепенно превращается в личное противостояние между двумя женщинами. Первый сезон "Убивая Еву" получил 96% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

Что говорят критики: критики высоко оценили черный юмор, нестандартный сюжет и дуэт Сандры О и Джоди Комер. Правда, со временем сериал начал терять прежнюю остроту, но его первые эпизоды до сих пор считаются одними из самых ярких в жанре шпионского триллера.

"Убивая Еву": смотреть трейлер сериала онлайн

"Кондор" (Condor)

Год: 2018

Жанр: шпионский триллер, драма

Джо Тернер работает аналитиком ЦРУ и разрабатывает алгоритм для выявления потенциальных угроз. Но однажды он возвращается на работу и обнаруживает, что его коллеги убиты. Джо становится мишенью и вынужден бежать, пытаясь выяснить, кто организовал нападение и почему его самого оставили в живых. Здесь гораздо меньше юмора, чем в "Медленных лошадях", зато больше напряжения и погони за ответами. Джо не может полагаться на привычную систему, ведь заговор может простираться гораздо выше, чем он предполагал. А каждая попытка разобраться в событиях создает новые риски.

Что говорят критики: первый сезон получил 87% положительных оценок критиков на Rotten Tomatoes. Обозреватели отметили напряженную атмосферу и динамичный сюжет, хотя и заметили, что сериал не слишком отходит от привычных формул шпионского триллера.

"Кондор": смотреть трейлер сериала онлайн

Если вы фанатеете от шпионских сериалов, эта подборка сделает ваш вечер.