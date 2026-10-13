У "Кульгавих конях" є одна проблема: після Джексона Лемба звичайні шпигуни здаються надто охайними, ввічливими й передбачуваними. Тут агенти MI5 можуть провалити завдання, посваритися між собою, а потім розкрити справу, на якій облажалися б значно поважніші колеги. І все це – під жарти, від яких іноді ніяково навіть глядачеві. Знайти серіал із таким самим характером непросто. 24 Канал підібрав детективні багатосерійки, які варто додати до watch list, якщо вам сподобалися "Кульгаві коні".

Є п'ять історій, у яких шпигунство теж далеке від красивої картинки з кіно: герої помиляються, довіряти нікому не можна, а за невдалим рішенням часто тягнеться цілий ланцюг неприємностей. Якщо хочеться чорного гумору й дивакуватих героїв, почніть із "Патріота". Якщо більше цікавлять розслідування та складні характери – спробуйте "Відділ Q". А для напруженого сюжету про змову всередині спецслужб підійде "Кондор". "Легенди" зацікавлять історією операції під прикриттям, а "Вбиваючи Єву" – протистоянням розвідниці та найманої вбивці.

"Легенди" (Legends)

Рік: 2026

Жанр: кримінальний трилер, драма

Британські митники проти наркобанд – без досвіду роботи під прикриттям. На початку 1990-х звичайних працівників митної служби залучають до секретної операції: вони мають проникнути в небезпечні злочинні угруповання та зруйнувати їх зсередини. Для цього кожен мусить створити нову особистість і переконати злочинців, що він – один із них. Та що довше триває операція, то складніше героям відокремлювати вигадані образи від власного життя. У головних ролях – Том Берк і Стів Куган. Серіал заснований на реальних подіях, хоча частину деталей творці змінили заради драматургії.

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Що кажуть критики: оглядачі зустріли "Легенди" позитивно, але не обійшлося без зауважень. Вони відзначили, що прагнення зберігати серйозний тон не завжди дозволяє історії набрати обертів. Водночас вони назвали саму історію блискучою та добре розказаною. Це вдалий варіант для тих, кому в "Кульгавих конях" подобаються небездоганні герої, ризиковані операції та шпигунство без глянцю.

Легенди: дивитись трейлер серіалу онлайн

"Відділ Q" (Dept. Q)

Рік: 2025

Жанр: кримінальний трилер, детективна драма

Детектив Карл Морк повертається до роботи після стрілянини, у якій загинув поліцейський, а його напарник дістав параліч. Замість звичних розслідувань Морку доручають керувати новим відділом нерозкритих справ в Единбурзі. Так він береться за зникнення прокурорки Мерріт Лінгард, яке не вдалося пояснити кілька років тому.

Що кажуть критики: оглядачка Люсі Менґан оцінила серіал на 4 з 5 зірок. Вона відзначила ретельну роботу над історією та персонажами: неквапливий темп може здатися повільним, але дає змогу краще розкрити героїв. І саме за цією похмурою атмосферою та командою непростих людей цікаво спостерігати, навіть коли розслідування рухається не так швидко, як хотілося б.

Відділ Q: дивитись трейлер серіалу онлайн

"Патріот" (Patriot)

Рік: 2015

Жанр: шпигунська драмеді, чорна комедія

Щоб зірвати ядерні плани Ірану, американський розвідник Джон Тавнер має влаштуватися на роботу в компанію, що займається промисловими трубопроводами. Його завдання – підтримувати прикриття й водночас допомагати виконувати операцію. Та що далі, то складніше Джону тримати роботу під контролем. "Патріот" відрізняється від звичних шпигунських трилерів. Тут серйозні завдання сусідять із дивними ситуаціями, а сам головний герой переживає сильне виснаження через роботу. Його проблеми не зникають після чергової вдалої операції – навпаки, вони дедалі сильніше впливають на все інше життя.

Що кажуть критики: критикиня The Guardian Люсі Менґан описала серіал як незвичайне поєднання шпигунської драми та комедії про людину, яка намагається втримати контроль над власним життям. Водночас у рецензії на другий сезон вона зауважила, що складна історія часом губиться у власній химерності.

Патріот: дивитись трейлер серіалу онлайн

"Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

Рік: 2018

Жанр: шпигунський трилер, чорна комедія, драма

Працівниця британської розвідки Єва Поластрі отримує завдання вистежити Вілланель – найману вбивцю, яка майстерно уникає переслідування. Єва захоплюється справою дедалі сильніше, а полювання поступово перетворюється на особисте протистояння між двома жінками. Перший сезон "Вбиваючи Єву" отримав 96% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes.

Що кажуть критики: критики високо оцінили чорний гумор, нестандартний сюжет і дует Сандри О та Джоді Комер. Щоправда, згодом серіал почав втрачати колишню дотепність, але його перші епізоди досі вважають одними з найяскравіших у жанрі шпигунського трилера.

Вбиваючи Єву: дивитись трейлер серіалу онлайн

"Кондор" (Condor)

Рік: 2018

Жанр: шпигунський трилер, драма

Джо Тернер працює аналітиком ЦРУ й розробляє алгоритм для виявлення потенційних загроз. Але одного дня він повертається на роботу й виявляє, що його колег убито. Джо стає мішенню та змушений тікати, намагаючись з'ясувати, хто організував напад і чому його самого залишили живим. Тут значно менше гумору, ніж у "Кульгавих конях", зате більше напруги й погоні за відповідями. Джо не може покладатися на звичну систему, адже змова може сягати набагато вище, ніж він припускав. А кожна спроба розібратися в подіях створює нові ризики.

Що кажуть критики: перший сезон отримав 87% позитивних оцінок критиків на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначили напружену атмосферу й динамічний сюжет, хоча й зауважили, що серіал не надто відходить від звичних формул шпигунського трилера.

Кондор: дивитись трейлер серіалу онлайн

Якщо фанатієте від шпигунських серіалів, ця добірка зробить ваш вечір.