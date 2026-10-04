24 Канал зібрав п’ять відносно нових детективних трилерів 2024–2025 років – із вбивствами, змовами, підозрілими людьми та сюжетами, які не хочеться ставити на паузу навіть заради чаю.

"Прокинься, мертвий: Таємниця Ножів наголо" 2025

IMDb 7,3

Бенуа Блан повертається до ще одного заплутаного розслідування. Цього разу знаменитому детективу доводиться розбиратися у смерті священнослужителя і поступово витягувати назовні секрети людей, які дуже хотіли б залишити їх при собі.

Що кажуть критики: вони прийняли третю частину "Ножі наголо" тепло. Rotten Tomatoes відзначає похмурішу атмосферу, сильну роль Джоша О'Коннора та більш серйозні теми, а деякі оглядачі взагалі називали цей фільм найкращим у серії.

"Прокинься, мертвий: Таємниця Ножів наголо": дивитись трейлер

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"Клуб убивств по четвергах" 2025

IMDb 6,5

Четверо мешканців елітного будинку для літніх людей розважаються тим, що розслідують старі нерозкриті злочини. А потім убивство відбувається буквально поруч — і їхнє хобі раптом стає значно серйознішим. У ролях Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі та Селія Імрі.

Що кажуть критики: вони називають фільм затишним детективом із дуже сильним акторським складом. А ще порівнюють його радше з чашкою чаю та зручним кріслом, ніж із похмурим кримінальним трилером, і саме в цьому його шарм.

"Клуб убивств по четвергах": дивитись трейлер

"Присяжний №2" 2024

IMDb 7

Джастін Кемп стає присяжним у справі про вбивство і раптом розуміє одну дуже неприємну річ: він сам може бути пов'язаний зі смертю жертви значно тісніше, ніж усі думають. Тепер йому доводиться вирішувати, що важливіше – правда чи власне життя, яке може розсипатися за кілька хвилин.

Що кажуть критики: вони високо оцінили стрічку Клінта Іствуда за напружений сюжет і моральну дилему. Rotten Tomatoes називає її сильним юридичним трилером, а оглядачі особливо хвалять те, що фільм не витрачає час даремно й тримає напругу майже до самого фіналу.

"Присяжний №2": дивитись терйлер

"Чорна сумка", 2025

IMDb 6,7

Джордж Вудхаус – агент британської розвідки. Йому доручають знайти зрадника, але проблема в тому, що серед підозрюваних опиняється його дружина Кетрін, яка теж працює у спецслужбах. Тепер доведеться вибирати між шлюбом, професійним обов'язком і дуже незручними запитаннями за вечерею.

Що кажуть критики: вони зустріли фільм майже захоплено. Rotten Tomatoes хвалить стильну постановку Стівена Содерберга, сухий гумор і дует Кейт Бланшетт та Майкла Фассбендера. Стрічку навіть називали сумішшю Агати Крісті, Джона Ле Карре та шпигунського кіно.

"Чорна сумка": дивитись трейлер

"Дроп", 2025

IMDb 6,1

Вайолет після довгої перерви приходить на побачення в ресторан. Все йде цілком нормально, доки на її телефон не починають надходити анонімні повідомлення з погрозами. Невідомий змушує її виконувати дедалі страшніші накази, а фінальна вимога звучить максимально просто: убити чоловіка, який сидить навпроти.

Що кажуть критики: вони порівнювали фільм із гічкоківськими трилерами й хвалили те, як сучасні технології використані для створення напруги. Rotten Tomatoes називає його ефектним жанровим атракціоном, який чудово тримається на Меган Фейгі.

"Дроп": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку детективів – обирайте щось для себе.