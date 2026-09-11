Готові? Тоді 24 Канал зібрав незвичні фільми на вечір, де герої не поспішають шукати винних та вирішувати проблеми.

"Анатомія падіння"

Жанр: детектив, кримінальна драма, психологічний трилер

IMDb: 7,6

Режисер: Жюстін Тріє

У ролях: Сандра Гюллер, Сванн Арло, Міло Машадо-Гранер

Сімейне життя в Альпах виглядає досить романтично, поки одного дня чоловік не випадає з вікна будинку й не розбивається на смерть. Самогубство? Нещасний випадок? Вбивство?

Поліція зупиняється на третьому варіанті, а головною підозрюваною стає дружина загиблого – письменниця Сандра. Єдиним свідком трагедії фактично залишається їхній одинадцятирічний син Даніель, який має проблеми із зором.

Що кажуть критики: Тут критики практично одностайно сказали: так, це дуже добре. На Rotten Tomatoes фільм має 96% від критиків і 91% від глядачів. Критики особливо відзначають сценарій, гру Сандри Гюллер і незвичний підхід до жанру.

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"Анатомія падіння": дивитись трейлер

"Ніч на 12-го"

Жанр: детектив, кримінальна драма, трилер

IMDb: 7,0

Режисер: Домінік Молль

У ролях: Бастьєн Буйон, Булі Ланнерс, Тео Шолбі, Муна Сулейм

У французькому містечку жорстоко вбивають молоду Клару. Справу доручають детективу Йоану Вівесу. Далі починається класичне поліцейське розслідування: допити, підозрювані, свідки, алібі, нові версії… Тільки є одна проблема. Справу можуть так і не розкрити.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав близько 93–94% позитивних оцінок критиків. Критики особливо хвалять похмуру атмосферу, реалістичність розслідування та те, що фільм свідомо ламає правила жанру.

"Ніч на 12-го": дивитись трейлер

"Ребел-Ридж"

Жанр: кримінальний трилер, бойовик, драма

IMDb: 6,8

Режисер: Джеремі Солньє

У ролях: Аарон П'єр, Дон Джонсон, АннаСофія Робб, Девід Денман

Террі Річмонд приїжджає у маленьке американське містечко з дуже простою метою: внести заставу за двоюрідного брата. Здавалося б, зайшов, заплатив, забрав людину – і поїхав.

Але місцева поліція вирішує конфіскувати його гроші. Террі намагається домогтися справедливості й поступово виявляє, що за фасадом тихого містечка ховається ціла система корупції.

Що кажуть критики: А ось тут приємний сюрприз. Rotten Tomatoes дає фільму 95% від критиків, а Metacritic – 76/100, причому 90% критичних рецензій на Metacritic позитивні. Критики хвалили Аарона П'єра, постановку екшену та те, що фільм використовує жанр бойовика, щоб говорити про корупцію та зловживання владою.

"Ребел-Ридж": дивитись трейлер

"Зізнавайся, Флетч"

Жанр: комедія, детектив, кримінальний фільм

IMDb: 6,4

Режисер: Грег Моттола

У ролях: Джон Гемм, Рой Вуд-молодший, Лоренца Іццо, Кайл Маклахлен, Марсія Ґей Гарден

Ірвін "Флетч" Флетчер приїжджає до Італії, щоб розібратися з викраденою колекцією мистецтва своєї нареченої. Але замість спокійного пошуку картин він знаходить у квартирі труп. І, звичайно ж, поліція вирішує, що найзручніший підозрюваний – людина, яка буквально стоїть поруч із тілом.

Тепер Флетчу потрібно одночасно довести власну невинуватість, знайти справжнього вбивцю та розібратися, куди поділася колекція.

Що кажуть критики: А от критики цей експеримент оцінили дуже тепло. На Rotten Tomatoes – 86% від критиків і 74% від глядачів. Критики особливо хвалять Джона Гемма, гумор і те, що фільм успішно повертає франшизу.

"Зізнавайся, Флетч": дивитись трейлер

"Під гіпнозом"

Жанр: детектив, фантастика, бойовик, психологічний трилер

IMDb: 5,5

Режисер: Роберт Родрігес

У ролях: Бен Аффлек, Алісе Брага, Джей Ді Пардо, Вільям Фіхтнер, Джекі Ерл Гейлі

Детектив Денні Рурк намагається знайти свою зниклу доньку. Під час розслідування він стикається із серією дивних злочинів, які буквально змушують сумніватися в реальності. Допомогти йому може Діана Круз – жінка з особливими здібностями. І тут усе стає ще дивніше: злочини пов'язані з людьми, які здатні впливати на сприйняття інших за допомогою гіпнозу.

Що кажуть критики: Тут ситуація значно менш оптимістична. Rotten Tomatoes дає фільму лише 32% від критиків, хоча аудиторія була прихильнішою – 62%. Критики дорікали фільму за заплутаний сюжет, слабку драматургію та надмірну кількість пояснень.



"Під гіпнозом": дивитись трейлер

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