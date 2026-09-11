Готовы? Тогда 24 Канал подготовил подборку необычных фильмов на вечер, в которых герои не спешат искать виновных и решать проблемы.

"Анатомия падения"

Жанр: детектив, криминальная драма, психологический триллер

IMDb: 7,6

Режиссер: Жюстин Трие

В ролях: Сандра Гюллер, Сванн Арло, Мило Машадо-Гранер

Семейная жизнь в Альпах выглядит довольно романтично, пока однажды мужчина не выпадает из окна дома и не разбивается насмерть. Самоубийство? Несчастный случай? Убийство?

Полиция останавливается на третьем варианте, а главной подозреваемой становится жена погибшего – писательница Сандра. Единственным свидетелем трагедии фактически остается их одиннадцатилетний сын Даниэль, у которого проблемы со зрением.

Что говорят критики: Здесь критики практически единодушно сказали: да, это очень хорошо. На Rotten Tomatoes фильм получил 96% от критиков и 91% от зрителей. Критики особенно отмечают сценарий, игру Сандры Гюллер и необычный подход к жанру.

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"Анатомия падения": смотреть трейлер

"Ночь 12-го"

Жанр: детектив, криминальная драма, триллер

IMDb: 7,0

Режиссер: Доминик Молль

В ролях: Бастьен Буйон, Були Ланнерс, Тео Шолби, Муна Сулейм

Во французском городке жестоко убивают молодую Клару. Дело поручают детективу Йоану Вивесу. Далее начинается классическое полицейское расследование: допросы, подозреваемые, свидетели, алиби, новые версии… Только есть одна проблема. Дело могут так и не раскрыть.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм получил около 93–94% положительных оценок критиков. Критики особенно хвалят мрачную атмосферу, реалистичность расследования и то, что фильм сознательно нарушает правила жанра.

"Ночь 12-го": смотреть трейлер

"Ребел-Ридж"

Жанр: криминальный триллер, боевик, драма

IMDb: 6,8

Режиссер: Джереми Солнье

В ролях: Аарон Пьер, Дон Джонсон, Анна-София Робб, Дэвид Денман

Терри Ричмонд приезжает в маленький американский городок с очень простой целью: внести залог за двоюродного брата. Казалось бы, зашел, заплатил, забрал человека – и уехал.

Но местная полиция решает конфисковать его деньги. Терри пытается добиться справедливости и постепенно обнаруживает, что за фасадом тихого городка скрывается целая система коррупции.

Что говорят критики: А вот здесь приятный сюрприз. Rotten Tomatoes дает фильму 95% от критиков, а Metacritic – 76/100, причем 90% критических рецензий на Metacritic положительные. Критики хвалили Аарона Пьера, постановку экшена и то, что фильм использует жанр боевика, чтобы говорить о коррупции и злоупотреблении властью.

"Ребел-Ридж": смотреть трейлер

"Признайся, Флетч"

Жанр: комедия, детектив, криминальный фильм

IMDb: 6,4

Режиссер: Грег Моттола

В ролях: Джон Хэмм, Рой Вуд-младший, Лоренца Иццо, Кайл Маклахлен, Марсия Гей Гарден

Ирвин "Флетч" Флетчер приезжает в Италию, чтобы разобраться с похищенной коллекцией произведений искусства своей невесты. Но вместо спокойного поиска картин он находит в квартире труп. И, конечно же, полиция решает, что наиболее вероятный подозреваемый – человек, который буквально стоит рядом с телом.

Теперь Флетчу нужно одновременно доказать свою невиновность, найти настоящего убийцу и выяснить, куда делась коллекция.

Что говорят критики: А вот критики этот эксперимент оценили очень тепло. На Rotten Tomatoes – 86% от критиков и 74% от зрителей. Критики особенно хвалят Джона Хэмма, юмор и то, что фильм успешно возрождает франшизу.

"Признайся, Флетч": смотреть трейлер

"Под гипнозом"

Жанр: детектив, фантастика, боевик, психологический триллер

IMDb: 5,5

Режиссер: Роберт Родригес

В ролях: Бен Аффлек, Алисе Брага, Джей Ди Пардо, Уильям Фихтнер, Джеки Эрл Хейли

Детектив Дэнни Рурк пытается найти свою пропавшую дочь. В ходе расследования он сталкивается с серией странных преступлений, которые буквально заставляют усомниться в реальности. Помочь ему может Диана Круз – женщина с особыми способностями. И тут все становится еще страннее: преступления связаны с людьми, способными влиять на восприятие окружающих с помощью гипноза.

Что говорят критики: Здесь ситуация значительно менее оптимистична. Rotten Tomatoes дает фильму лишь 32% от критиков, хотя зрители были более благосклонны – 62%. Критики упрекали фильм за запутанный сюжет, слабую драматургию и чрезмерное количество объяснений.



"Под гипнозом": смотреть трейлер

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