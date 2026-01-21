В сети завирусился украинский детективный сериал 2025 года, который держит в напряжении

Детективы – это сейчас самый любимый жанр украинских зрителей. Однако создавать ленты в этом жанре довольно сложно, ведь аудитория уже имеет высокую планку ожиданий после просмотра большого количества подобных проектов и всегда ждет чего-то большего.

Впрочем украинский сериал "Художник" может стать идеальным вариантом для просмотра. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерском составе.

Рекомендуем Популярный украинский детективный сериал продлили на 2 сезон

Что известно о сериале "Художник"?

Это 12-серийный шпионский детектив от режиссера антисоветского экшена "Каховский объект" и фильма "Я работаю на кладбище" Алексея Тараненко, а также режиссера фильма "БожеВильные" Дениса Тарасова.

Премьера сериала состоялась 3 ноября 2025 года на канале ICTV2.

"Художник": смотрите онлайн трейлер сериала

О чем сюжет сериала?

Действие сериала происходит в Украине, наши дни. Легендарного майора Дмитрия Скорука, роль которого играет Дмитрий Рыбалевский, неожиданно находят в машине коллаборанта после почти трех лет загадочного исчезновения.

Где он был все это время и что с ним произошло – Скорук не помнит. Однако плен оставил странные последствия: он начинает рисовать сцены преступлений, которые впоследствии происходят в реальности.

Его считали погибшим, но теперь родные и коллеги пытаются выяснить: кем он стал, почему потерял память и можно ли ему доверять. Ответы на эти вопросы ищет и сам Дмитрий Скорук.

Какие еще украинские детективные сериалы стоит посмотреть?

Среди украинских сериалов есть немало интересных детективных историй, которые идеально подходят для вечернего просмотра. В частности, недавно стало известно, что популярный украинский детективный сериал "Парочка следователей" продлили на второй сезон. Поэтому уже весной зрители смогут увидеть новые эпизоды с любимыми персонажами.

Еще один детективный сериал, на который стоит обратить внимание, – "Тихая Нава". Несмотря на то, что лента не поднимала громкой огласки в сети, она стала одним из заметных новых украинских сериальных проектов.

Также рекомендуем сериал "Ключи от правды", в котором главные роли исполнили Антонина Хижняк и Сергей Стрельников. Все эти и многие другие кинопроекты уже ждут вашего просмотра, поэтому если вы еще не видели ни одного из них – самое время это исправить.