Не стоит тратить время: 3 худших мультфильма от Disney за все время

Корпорация Walt Disney с начала создания выросла из студии, создающей короткометражные анимационные фильмы, до одного из крупнейших мультимедийных гигантов в мире. Фильмография компании постоянно пополнялась новыми лентами, многие из которых становились лучшими среди остальных.

Как и в любой компании, у Walt Disney были и гениальные, и не слишком удачные ленты. Collider собрал худшие ленты за все время – они посредственные и не стоят просмотра.

К слову 4 хороших фильма для вечернего просмотра

"Мамы застряли на Марсе"

Смелый парень отправляется на Красную планету, где находится его мать. Ее похитили марсиане и держат в плену. Жизнь на Марсе действительно есть, однако тамошние матери не умеют воспитывать детей и давать им материнское тепло и любовь. Именно поэтому марсиане стали похищать мам с планеты Земля, ведь они – лучшие воспитатели.

"Мамы застряли на Марсе": смотрите трейлер онлайн

Этот мультфильм стал печально известным прежде всего из-за финансовых потерь, которых понес Disney. Запутанный рассказ, странное чувство юмора и непривлекательный художественный стиль отвлек зрителей.

"Красавица и Чудовище 3: Волшебный мир Белль"

Фильм состоит из трех эпизодов, объединенных в полнометражную историю. В первой серии "Идеальное слово" у Белль и Чудовища происходит конфликт, во второй – Белль помогает Люмьеру подготовиться к свиданию, а Фифи хочет все испортить.

"Красавица и Чудовище 3: Волшебный мир Белль": смотрите трейлер онлайн

Продолжение любимого для многих фильма стало провальным: ужасная анимация, посредственный сценарий, что нацелен словно лишь на маленьких детей. Желая получить очередную выгоду от успеха "Красавицы и Чудовища", представители Disney сделали лишь хуже.

"Пиноккио" (2022)

Итальянский резчик Джеппетто перед сном загадывает желание – чтобы его новое произведение стало настоящим мальчиком. В ту же ночь фея оживляет Пиноккио и просит его быть храбрым и самоотверженным и назначает сверчка Джимини быть совестью Пиноккио.

"Пиноккио": смотрите трейлер онлайн

Это один из худших современных киноадаптаций классики. У многих зрителей сложилось ощущение, что это всего лишь изменение внешнего вида. Кроме того, новаторская анимация тоже не произвела положительного впечатления.