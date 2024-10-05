Як і в будь-якій компанії, у Walt Disney були й геніальні, і не надто вдалі стрічки. Collider зібрав найгірші стрічки за увесь час – вони посередні й не варті перегляду.

До слова 4 хороші фільми для вечірнього перегляду

"Мами застрягли на Марсі"

Сміливий хлопець відправляється на Червону планету, де перебуває його матір. Її викрали марсіани й тримають у полоні. Життя на Марсі справді є, однак тамтешні матері не вміють виховувати дітей і давати їм материнське тепло й любов. Саме тому марсіани стали викрадати мам з планети Земля, адже вони – найкращі вихователі.

"Мами застрягли на Марсі": дивіться трейлер онлайн

Цей мультфільм став сумнозвісним насамперед через фінансові втрати, яких зазнав Disney. Заплутана розповідь, дивне почуття гумору та непривабливий художній стиль відвернув глядачів.

"Красуня і Чудовисько 3: Чарівний світ Белль"

Фільм складається з трьох епізодів, що об'єднані в повнометражну історію. У першій серії "Ідеальне слово" у Белль та Чудовиська стається конфлікт, у другій – Белль допомагає Люмьєру підготуватися до побачення, а Фіфі хоче все зіпсувати.

"Красуня і Чудовисько 3: Чарівний світ Белль": дивіться трейлер онлайн

Продовження улюбленого для багатьох фільму стало провальним: жахлива анімація, посередній сценарій, що націлений немов лиш на маленьких дітей. Бажаючи отримати чергову вигоду від успіху "Красуні й Чудовиська", представники Disney зробили лиш гірше.

"Піноккіо" (2022)

Італійський різьбяр Джеппетто перед сном загадує бажання – щоб його новий витвір став справжнім хлопчиком. Тієї самої ночі фея оживляє Піноккіо та просить його бути хоробрим і самовідданим і призначає цвіркуна Джіміні бути совістю Піноккіо.

"Піноккіо": дивіться трейлер онлайн

Це один з найгірших сучасних кіноадаптацій класики. У багатьох глядачів склалось відчуття, що це всього лиш зміна зовнішнього вигляду. Крім того, новаторська анімація теж не справила позитивного враження.