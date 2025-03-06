45-я церемония вручения антипремии "Золотая малина" определила худшим фильмом 2024 года – "Мадам Паутину". Подробнее обо всех победителях расскажет 24 Канал.

К слову Самый новый триллер на Netflix, который держит в напряжении до последней минуты

"Мадам Паутина"

Эта лента стала лидером антипремии, ведь победила в номинации "Худший фильм", а главная актриса Дакота Джонсон была признана худшей.

Супергеройская история рассказывает о парамедике из Нью-Йорка Кэсси Веб, которая чудом выжила после аварии. С тех пор она получила возможность видеть будущее. Кэсси понимает, что три девушки в опасности из-за таинственного незнакомца.

"Мадам Паутина": смотрите трейлер онлайн

"Мегалополис"

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола был признан худшим из-за фильма "Мегалополис".

В центре сюжета – гениальный архитектор Цезарь Каталина, который мечтает создать Мегалополис на руинах заброшенной Империи. Его идея не устраивает действующего мэра города и известного коррупционера.

"Мегалополис": смотрите трейлер онлайн

"Без глазури"

За роли в этом фильме награду худшего актера получил Джерри Сайнфелд и худшей актрисы второго плана – Эми Шумер.

Лента рассказывает о борьбе двух компаний, которые хотят кардинальных изменений в американских завтраках. Они стремятся изобрести новый продукт, что изменит жизнь людей.

"Без глазури": смотрите трейлер онлайн

"Джокер: Безумие на двоих"

Это не только худший сиквел по версии "Золотой малины", но и фильм с худшим экранным дуэтом – Хоакином Фениксом и Леди Гагой.

События ленты начинаются с психиатрической клиники Аркгем, где Джокер встречает свою возлюбленную. Доктор сначала занимается лечением Артура, а потом безумно в него влюбляется.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите трейлер онлайн

Полный список победителей "Золотой малины"