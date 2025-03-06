Худшее кино по версии "Золотой малины": 4 провальных фильма 2024 года
Сатирическая премия "Золотая малина" (Razzie Awards) ежегодно определяет фильмы, которые были худшими. Накануне Оскара организаторы назвали победителей антипремии – худшие фильмы, режиссер и актеры.
45-я церемония вручения антипремии "Золотая малина" определила худшим фильмом 2024 года – "Мадам Паутину". Подробнее обо всех победителях расскажет 24 Канал.
К слову Самый новый триллер на Netflix, который держит в напряжении до последней минуты
"Мадам Паутина"
Эта лента стала лидером антипремии, ведь победила в номинации "Худший фильм", а главная актриса Дакота Джонсон была признана худшей.
Супергеройская история рассказывает о парамедике из Нью-Йорка Кэсси Веб, которая чудом выжила после аварии. С тех пор она получила возможность видеть будущее. Кэсси понимает, что три девушки в опасности из-за таинственного незнакомца.
"Мадам Паутина": смотрите трейлер онлайн
"Мегалополис"
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола был признан худшим из-за фильма "Мегалополис".
В центре сюжета – гениальный архитектор Цезарь Каталина, который мечтает создать Мегалополис на руинах заброшенной Империи. Его идея не устраивает действующего мэра города и известного коррупционера.
"Мегалополис": смотрите трейлер онлайн
"Без глазури"
За роли в этом фильме награду худшего актера получил Джерри Сайнфелд и худшей актрисы второго плана – Эми Шумер.
Лента рассказывает о борьбе двух компаний, которые хотят кардинальных изменений в американских завтраках. Они стремятся изобрести новый продукт, что изменит жизнь людей.
"Без глазури": смотрите трейлер онлайн
"Джокер: Безумие на двоих"
Это не только худший сиквел по версии "Золотой малины", но и фильм с худшим экранным дуэтом – Хоакином Фениксом и Леди Гагой.
События ленты начинаются с психиатрической клиники Аркгем, где Джокер встречает свою возлюбленную. Доктор сначала занимается лечением Артура, а потом безумно в него влюбляется.
"Джокер: Безумие на двоих": смотрите трейлер онлайн
Полный список победителей "Золотой малины"
- Худший фильм – "Мадам Паутина"
- Худший актер – Джерри Сайнфелд, "Без глазури"
- Худшая актриса – Дакота Джонсон, "Мадам Паутина"
- Худший актер второго плана – Джон Уайт, "Мегалополис", "Рейган", "Земля теней" и "Незнакомцы"
- Худшая актриса второго плана – Эми Шумер, "Без глазури"
- Худшая пара в фильме – Хоакин Феникс и Леди Гага, "Джокер: Безумие на двоих"
- Худший римейк или сиквел фильма – "Джокер: Безумие на двоих"
- Худший режиссер – Фрэнсис Форд Коппола, "Мегалополис"
- Худший сценарий – "Мадам Паутина"
- Награда за восстановление репутации – Памела Андерсон, "Последняя артистка".