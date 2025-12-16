10 самых провальных фильмов 2025 года, на которые не стоит тратить время

2025 год был наполнен яркими кинопремьерами. В свет вышло немало фильмов и сериалов, которые изрядно полюбились зрителям и критикам.

Однако были и такие, на которые не стоит тратить свое время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Business Insider. В материале публикуют подборку этих лент.

Какие фильмы 2025 года стали худшими?

"Я знаю, что вы делали прошлым летом" – американский слэшер 2025 года режиссера Дженнифер Кейтин Робинсон. На сайте Rotten Tomatoes только 36% из 201 отзыва критиков признаны положительными. По оценке платформы, перезапуск пытается оставаться верным оригиналу, что вызывает определенную ностальгию, но при этом не находит собственного захватывающего элемента.

"Источник вечной молодости" – американский приключенческий фильм-ограбление режиссера Гая Ричи. Его назвали кинофранкенштейном, который тратит свой потенциал в воздух.

"Сожалея о тебе" – американский романтический драматический фильм режиссера Джоша Буна, основанный на одноименном романе Коллин Гувер 2019 года.

"Звездный путь: Секция 31" – научно-фантастический телевизионный фильм 2025 года. Большинство кинокритиков восприняли фильм негативно, более того, назвали его худшим фильмом во франшизе "Звездный путь".

"Любовь зла" – комедийный боевик режиссера Джонатана Эйсебио, его режиссерский дебют, который оказался не совсем удачным.

"Незнакомцы: Часть вторая" – ужастик, мнения о котором разделились: некоторые считают этот фильм достойным просмотра. Но большинство критиков противоположного мнения.

"Незнакомцы: Часть вторая" – ужастик, мнения о котором разделились: некоторые считают этот фильм достойным просмотра. Но большинство критиков противоположного мнения.

"Электрический штат" – научно-фантастический приключенческий фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо. Фильм получил преимущественно негативные отзывы критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes только 16% рецензий были положительными, а средняя оценка ленты составила 3,6/10.

"Шпионка на свадьбе" – американский комедийный боевик, который оказался провальным. На сайте агрегатора Rotten Tomatoes лишь 15 % из 48 отзывов критиков признаны положительными.

