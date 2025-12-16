Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу украинской актрисы Ольги Сумской. В материале узнаете больше подробностей о тяжелой операции.
Что известно об операции Тамары Яценко?
В своих соцсетях Ольга Сумская рассказала, что Тамаре Яценко сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Эта процедура была необходима для того, чтобы актриса смогла вернуться к движению, полноценной жизни и сцены. В то же время Ольга Сумская призвала поддержать артистку финансово и морально, ведь общая стоимость операции составляет 201 572 гривны.
Ольга Сумская отметила, что имеет все официальные документы, подтверждающие эти расходы. Средства идут на имплант, комплектующие, медицинские услуги и пребывание в больнице. Она отметила, что для одного человека это очень большая сумма, но в единстве можно сделать доброе дело.
Для одного человека – это огромная сумма, но вместе мы способны сделать чудо. Тамара – воистину народная артистка Украины, человек, который всю жизнь дарит эмоции, смех и свет зрителям. Сегодня она нуждается в поддержке от нас,
– подчеркнула Ольга.
Что известно о Тамаре Яценко?
- Зрители знают Тамару Яценко как известную украинскую актрису театра и кино.
- Она сыграла немало комедийных ролей.
- Самые известные из них – Евдокия в фильме "Пропавшая грамота" и Проня Прокоповна в спектакле "За двумя зайцами".
- Тамара Алексеевна снималась в юмористических телешоу, в частности "Шоу долгоносиков" и "Мамаду".