Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку української акторки Ольги Сумської. У матеріалі дізнаєтесь більше подробиць про важку операцію.

Що відомо про операцію Тамари Яценко?

У своїх соцмережах Ольга Сумська розповіла, що Тамарі Яценко зробили операцію із заміни кульшового суглоба. Ця процедура була необхідна для того, аби акторка змогла повернутися до руху, повноцінного життя та сцени. Водночас Ольга Сумська закликала підтримати артистку фінансово й морально, адже загальна вартість операції становить 201 572 гривні.

Ольга Сумська зазначила, що має всі офіційні документи, які підтверджують ці витрати. Кошти йдуть на імплант, комплектуючі, медичні послуги та перебування в лікарні. Вона наголосила, що для однієї людини це дуже велика сума, але в єдності можна зробити добру справу.

Для однієї людини – це величезна сума, але разом ми здатні зробити диво. Тамара – воїстину народна артистка України, людина, яка все життя дарує емоції, сміх і світло глядачам. Сьогодні вона потребує підтримки від нас,

– наголосила Ольга.

Що відомо про Тамару Яценко?