Наразі за таких обставин акторка проживає в орендованій оселі. Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Де зараз проживає Олеся Жураківська?

Олеся Жураківська поділилася, що внаслідок одного з обстрілів російських окупантів поблизу її будинку в Теремках стався приліт. За словами акторки, пожежа була настільки сильною, що налякала всю її родину.

Не планувала переїзд, але прилетіло в сусідній будинок на Теремках. Страшно там усе горіло. Мої родичі злякалися й сказали: "Олеся, треба переселитися". І переселили мене на знімальну квартиру,

– розповіла акторка.

Тож уже впродовж двох років Жураківська живе на лівому березі Києва. За її словами, велика перевага такого розташування в тому, що вона працює в театрі на лівому березі Дніпра.

Я живу неподалік від театру – мені близенько. Я подумала, що під час війни це дуже добре через комендантську годину. Буває, засиджуюся до пізньої години: о 23:45 можу виїхати з театру й встигаю доїхати,

– зазначила вона.

Яку роль Олеся Жураківська зіграла у фільмі "Ну мам"?

Навіть попри те, що в Україні тривають страшні обстріли та злочини російських окупантів, які нищать інфраструктуру, енергетику, цивільні об'єкти й людські домівки, Олеся Жураківська є однією з тих акторок, які продовжують виходити на сцену та знімальний майданчик, даруючи людям своє тепло.

Так, вона зіграла одну з головних ролей в українському фільмі "Ну, мам". Це тепла сімейна історія, яка розповідає про найбільшу любов у світі та найважливішу людину – маму.

Продюсером стрічки став Євген Таллер. Прем'єра відбулася 22 січня 2026 року. У цьому фільмі Олеся Жураківська втілила образ людини, яка має реального прототипа – покійну маму Євгена Таллера, якій він і присвятив цю стрічку. Тож для акторки ця роль стала дуже особливою та визначальною.