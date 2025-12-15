Українські актори також єднаються зі своїми рідними. Ексклюзивно для 24 Каналу зірка "Парочки слідчих" Юлія Буйновська поділилася, як разом із чоловіком святкує Різдво та Новий рік, яких традицій дотримується щороку та що для неї означає це сімейне свято саме зараз.

Різдво, Новий рік та сімейні традиції: Юлія Буйновська про святковий період у своїй родині

Юлія Буйновська розповіла, що Різдво та Новий рік для неї завжди були одними з найсімейніших днів у році. Вона зазначила, що завжди святкувала у колі своєї родини й це були незабутні вечори. Акторка додала, що й досі мріє хоч раз повернутися в один із них.

Сьогодні ж Юлія святкує уже зі своїм коханим чоловіком Єгором Козловим.

Тепер ми відзначаємо свято нашою маленькою родиною – з теплотою та затишком. Готуємо найулюбленіші страви. Цього року стіл, напевно, буде не дуже великим, бо ми ніколи все не з'їдаємо. Пишемо цілі на новий рік і обов'язково дивимося тематичні фільми та серіали,

– поділилась акторка.

Юлія розповіла, що наразі у їхній сім'ї єдина святкова традиція – прикрашання квартири до зимових свят. Вона зізналася, що через велику кількість роботи інші традиції трохи загубилися, проте сподівається, що це стане їхньою ціллю на Новий рік, адже саме традиції об'єднують родину.

Акторка також пригадала, що ще з дитинства в її родині було багато особливих святкових традицій, які приносила мама.

І виноград під куранти ми їли, і шматочок паперу з бажанням ковтали, і в пляшку з-під шампанського шепотіли своє бажання, після чого її треба було розбити. Перед сном ми клали під чашки каблучку, шматочок хліба та цукерку, хтось перемішував їх, а вранці ми мали обрати одну чашечку. Те, що випадало, мало супроводжувати тебе весь рік. Каблучка – до кохання, хліб – до грошей, цукерка – до щастя,

– пригадала Юлія.

З кожним роком Юлія усвідомлює, наскільки важливо проводити час із родиною. Вона зазначила, що сумує за тими, хто пішов, і шкодує, що в дитинстві вони не завжди цінували багато речей. Наразі їй хочеться казати близьким багато теплих слів і подарувати любов.

"Більше люблю Новий рік, бо він наче переродження. Я його періодично так і відчуваю. Під кінець року вже зовсім немає сил, а зустрічаєш новий – і якось легше стає в усьому. Сподіваюся, що й цього року так спрацює", – зізнається Юля.

Однією з найяскравіших різдвяних традицій є коляда. Юлія зізналася, що сама колядувала лише один раз у житті зі своїм братом, але дуже хотіла б повторити це. Наразі це складніше, адже, живучи у великому місті, люди вже не так відчувають свята, особливо коли мова йде про чужих людей у своїй квартирі.

Акторка зізналася, що їй зараз важко підібрати правильні слова для побажань людям. Водночас вона зазначила, що у новому році намагатиметься бути ближче до своєї родини й бажає того ж іншим.

Нехай у домі буде своя "екосистема", яка не залежатиме від нічого зовнішнього. Бажаю не поспішати, а дійсно жити моментами, насолоджуватися ними, створювати їх. Бо ми постійно кудись летимо… А зараз навпаки хотілося б прожити певні дні знову,

– каже Юлія.

Уже зовсім скоро – найсімейніші свята у році. Це час, коли вся родина об'єднується. І навіть у такі важкі для нашої країни часи важливо пам'ятати про цінність кожного дня. Варто збиратися з найріднішими, колядувати, прикрашати дім, готувати смачні страви та пам'ятати, що ворог ніколи не зможе здолати нас, поки ми тримаємося разом.