Украинские актеры также объединяются со своими родными. Эксклюзивно для 24 Канала звезда "Парочки следователей" Юлия Буйновская поделилась, как вместе с мужем празднует Рождество и Новый год, каких традиций придерживается ежегодно и что для нее означает этот семейный праздник именно сейчас.

Советуем Остросюжетный украинский сериал, который держит в напряжении до самого финала

Рождество, Новый год и семейные традиции: Юлия Буйновская о праздничном периоде в своей семье

Юлия Буйновская рассказала, что Рождество и Новый год для нее всегда были одними из самых семейных дней в году. Она отметила, что всегда праздновала в кругу своей семьи и это были незабываемые вечера. Актриса добавила, что до сих пор мечтает хоть раз вернуться в один из них.

Сегодня же Юлия празднует уже со своим любимым мужем Егором Козловым.

Теперь мы отмечаем праздник нашей маленькой семьей – с теплотой и уютом. Готовим самые любимые блюда. В этом году стол, наверное, будет не очень большим, потому что мы никогда все не съедаем. Пишем цели на новый год и обязательно смотрим тематические фильмы и сериалы,

– поделилась актриса.

Юлия рассказала, что сейчас в их семье единственная праздничная традиция – украшение квартиры к зимним праздникам. Она призналась, что из-за большого количества работы другие традиции немного потерялись, однако надеется, что это станет их целью на Новый год, ведь именно традиции объединяют семью.

Актриса также вспомнила, что еще с детства в ее семье было много особых праздничных традиций, которые приносила мама.

И виноград под куранты мы ели, и кусочек бумаги с желанием глотали, и в бутылку из-под шампанского шептали свое желание, после чего ее надо было разбить. Перед сном мы клали под чашки кольцо, кусочек хлеба и конфету, кто-то перемешивал их, а утром мы должны были выбрать одну чашечку. То, что выпадало, должно было сопровождать тебя весь год. Кольцо – к любви, хлеб – к деньгам, конфета – к счастью,

– вспомнила Юлия.

Читайте также От Гринча до Санта-Клауса: в каких новогодне-рождественских героев превращались известные актеры

С каждым годом Юлия осознает, насколько важно проводить время с семьей. Она отметила, что скучает по тем, кто ушел, и жалеет, что в детстве они не всегда ценили многие вещи. Сейчас ей хочется говорить близким много теплых слов и подарить любовь.

"Больше люблю Новый год, потому что он как перерождение. Я его периодически так и чувствую. Под конец года уже совсем нет сил, а встречаешь новый – и как-то легче становится во всем. Надеюсь, что и в этом году так сработает", – признается Юля.

Одной из самых ярких рождественских традиций является коляда. Юлия призналась, что сама колядовала только один раз в жизни со своим братом, но очень хотела бы повторить это. Сейчас это сложнее, ведь, живя в большом городе, люди уже не так чувствуют праздники, особенно когда речь идет о чужих людях в своей квартире.

Актриса призналась, что ей сейчас трудно подобрать правильные слова для пожеланий людям. В то же время она отметила, что в новом году постарается быть ближе к своей семье и желает того же другим.

Пусть в доме будет своя "экосистема", которая не будет зависеть от ничего внешнего. Желаю не спешить, а действительно жить моментами, наслаждаться ими, создавать их. Потому что мы постоянно куда-то летим... А сейчас наоборот хотелось бы прожить определенные дни снова,

– говорит Юлия.

Уже совсем скоро – самые семейные праздники в году. Это время, когда вся семья объединяется. И даже в такие тяжелые для нашей страны времена важно помнить о ценности каждого дня. Стоит собираться с родными, колядовать, украшать дом, готовить вкусные блюда и помнить, что враг никогда не сможет одолеть нас, пока мы держимся вместе.