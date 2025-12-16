10 найпровальніших фільмів 2025 року, на які не варто витрачати час

2025 рік був наповнений яскравими кінопрем'єрами. У світ вийшло чимало фільмів та серіалів, які неабияк полюбилися глядачам та критикам.

Однак були й такі, на які не варто витрачати свій час. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Business Insider. У матеріалі публікують добірку цих стрічок.

Які фільми 2025 року стали найгіршими?

"Я знаю, що ви робили минулого літа" – американський слешер 2025 року режисерки Дженніфер Кейтін Робінсон. На сайті Rotten Tomatoes лише 36% із 201 відгуку критиків визнані позитивними. За оцінкою платформи, перезапуск намагається залишатися вірним оригіналу, що викликає певну ностальгію, але при цьому не знаходить власного захопливого елемента.

"Джерело вічної молодості" – американський пригодницький фільм-пограбування режисера Гая Річі. Його назвали кінофранкенштейном, який витрачає свій потенціал в повітря.

– американський романтичний драматичний фільм режисера Джоша Буна, заснований на однойменному романі Коллін Гувер 2019 року. "Зоряний шлях: Секція 31" – науково-фантастичний телевізійний фільм 2025 року. Більшість кінокритиків сприйняли фільм негативно, ба більше, назвали його найгіршим фільмом у франшизі "Зоряний шлях".

"Незнайомці: Частина друга" – жахастик, думки про який розділились: дехто вважає цей фільм гідним перегляду. Та більшість критиків протилежної думки.

"Електричний штат" – науково-фантастичний пригодницький фільм режисерів Ентоні та Джо Руссо. Фільм отримав переважно негативні відгуки критиків. На агрегаторі Rotten Tomatoes лише 16% рецензій були позитивними, а середня оцінка стрічки склала 3,6/10.

