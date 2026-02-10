Худшие фильмы в истории кино, которые не стоят ни минуты просмотра
- Фильм "Оставленные" 2014 года получил рейтинг IMDb 3,1 и антипремию "Золотая малина".
- Фильм "Джек и Джилл" 2011 года с Адамом Сэндлером имеет рейтинг IMDb 3,3 и отмечается низкопробным юмором.
К сожалению, в истории кино бывают не только успехи, но и провалы. Обычно, мы рассказываем о тех лентах, которые стоит обязательно посмотреть, однако сегодня тема совсем о другом.
24 Канал назовет те фильмы, на которые лучше не тратить свое время, если не захотите разочароваться. Более того, даже качественный актерский состав – это еще далеко не гарантия успеха.
Худшие фильмы в истории кино
"Оставленные", 2014
Рейтинг IMDb: 3,1
Кроме низкой оценки от зрителей, эта лента получила еще и специальную антипремию года – "Золотая малина".
По сюжету, пилот самолета узнает, что его пассажиры вдруг исчезли, и нет никаких следов, которые указывали бы на похищение или что-то подобное. Более того, оказывается, что люди начали исчезать по всему миру, однако никто не может дать этому логического объяснения. В какой-то момент даже кажется, что на планете не останется живой души.
"Оставленные": смотрите онлайн трейлер фильма
"Джек и Джилл", 2011
Рейтинг IMDb: 3,3
Несмотря на то, что в главной роли снялся Адам Сэндлер, это не сделало ленту успешной. К сожалению, "Джек и Джилл" является примером низкопробного юмора. Критики считают, что самый большой провал заключается в том, что авторы очень некачественно поработали, сделав сюжет очень банальным. Зрители жаловались, что после просмотра получили не удовольствие, а раздражение.
"Джек и Джилл": смотрите онлайн трейлер фильма
"Один пропущенный звонок", 2008
Рейтинг IMDb: 4,1
Это американский ремейк японского фильма, который оказался провалом. Самая большая проблема – очень странный сюжет. Вдруг у вас звонит телефон, но не с таким звуком, как обычно. Ответить не успеваете, а на экране появляется сообщение о пропущенном вызове от самого себя.
Но и это еще не конец. Время звонка указывает на будущее, на три дня после текущей даты.
"Один пропущенный звонок": смотрите онлайн трейлер фильма
Еще 10 фильмов, которые являются худшими:
- "Баллистика: Экс против Сивер", 2002;
- "Тысяча слов", 2012;
- "Бессмысленная шестерка", 2015;
- "Ценный груз", 2016;
- "Кодекс Готти", 2018;
- "Три забастовки", 2000;
- "Караван на восток", 1994;
- "Проблемный ребенок", 1990;
- "Щелкунчик", 2010;
- "Лихорадка", 2016.
Какие фильмы входят в список лучших?
- "Побег из Шоушенка". Банковского работника Энди несправедливо приговорили к пожизненному заключению за убийство жены и ее любовника. Главный герой оказывается в суровой тюрьме Шоушенк, однако пытается не падать духом. Энди даже удается втереться в доверие к администрации тюрьмы и найти настоящего друга.
- "Темный рыцарь". В городе Готэм появляется Джокер. Он грабит банки, принадлежащих городской мафии, однако совсем не жалеет жизни других людей. Окружной прокурор Харви Дент пробует искоренить преступность законными способами, а Бэтмен вершит правосудие силой.
- "Список Шиндлера". Немецкий бизнесмен во время второй мировой войны открывает фабрику, куда нанимает евреев. Сперва Оскар ищет лишь прибыли, но постепенно осознает свою истинную миссию – спасение человеческих жизней. Используя свои связи, Шиндлер спасает многочисленное количество евреев от нацистских концлагерей во время Холокоста. Этот фильм основан на реальных событиях.