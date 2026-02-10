Найгірші фільми в історії кіно, які не варті ні хвилини перегляду

На жаль, в історії кіно бувають не тільки успіхи, а й провали. Зазвичай, ми розповідаємо про ті стрічки, які варто обов'язко подивитись, однак сьогодні тема зовсім про інше.

24 Канал назве ті фільми, на які краще не витрачати свій час, якщо не захочете розчаруватись. Ба більше, навіть якісний акторський склад – це ще далеко не гарантія успіху.

Найгірші фільми в історії кіно

"Залишені", 2014

Рейтинг IMDb: 3,1

Окрім низької оцінки від глядачів, ця стрічка отримала ще й спеціальну антипремію року – "Золота малина".

За сюжетом, пілот літака дізнається, що його пасажири раптом зникли, і немає жодних слідів, які вказували б на викрадення чи щось подібне. Ба більше, виявляється, що люди почали зникати по всьому світу, однак ніхто не може дати цьому логічного пояснення. У якийсь момент навіть здається, що на планеті не залишиться живої душі.

"Залишені": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джек і Джилл", 2011

Рейтинг IMDb: 3,3

Попри те, що у головній ролі знявся Адам Сендлер, це не зробило стрічку успішною. На жаль, "Джек і Джилл" є прикладом низькопробного гумору. Критики вважають, що найбільший провал полягає в тому, що автори дуже неякісно попрацювали, зробивши сюжет дуже банальним. Глядачі скаржились, що після перегляду отримали не задоволення, а роздратування.

"Джек і Джилл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Один пропущений дзвінок", 2008

Рейтинг IMDb: 4,1

Це американський ремейк японського фільму, який виявився провалом. Найбільша проблема – дуже дивний сюжет. Раптом у вас дзвонить телефон, але не з таким звуком, як зазвичай. Відповісти не встигаєте, а на екрані з'являється повідомлення про пропущений виклик від самого себе.

Але і це ще не кінець. Час дзвінка вказує на майбутнє, на три дні після поточної дати.

"Один пропущений дзвінок": дивіться онлайн трейлер фільму

Ще 10 фільмів, які є найгіршими:

"Балістика: Екс проти Сивер", 2002;

"Тисяча слів", 2012;

"Безглузда шістка", 2015;

"Цінний вантаж", 2016;

"Кодекс Ґотті", 2018;

"Три страйки", 2000;

"Караван на схід", 1994;

"Проблемна дитина", 1990;

"Лускунчик", 2010;

"Лихоманка", 2016.

