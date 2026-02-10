Найгірші фільми в історії кіно, які не варті ні хвилини перегляду
- Фільм "Залишені" 2014 року отримав рейтинг IMDb 3,1 і антипремію "Золота малина".
- Фільм "Джек і Джилл" 2011 року з Адамом Сендлером має рейтинг IMDb 3,3 і відзначається низькопробним гумором.
На жаль, в історії кіно бувають не тільки успіхи, а й провали. Зазвичай, ми розповідаємо про ті стрічки, які варто обов'язко подивитись, однак сьогодні тема зовсім про інше.
24 Канал назве ті фільми, на які краще не витрачати свій час, якщо не захочете розчаруватись. Ба більше, навіть якісний акторський склад – це ще далеко не гарантія успіху.
Найгірші фільми в історії кіно
"Залишені", 2014
Рейтинг IMDb: 3,1
Окрім низької оцінки від глядачів, ця стрічка отримала ще й спеціальну антипремію року – "Золота малина".
За сюжетом, пілот літака дізнається, що його пасажири раптом зникли, і немає жодних слідів, які вказували б на викрадення чи щось подібне. Ба більше, виявляється, що люди почали зникати по всьому світу, однак ніхто не може дати цьому логічного пояснення. У якийсь момент навіть здається, що на планеті не залишиться живої душі.
"Залишені": дивіться онлайн трейлер фільму
"Джек і Джилл", 2011
Рейтинг IMDb: 3,3
Попри те, що у головній ролі знявся Адам Сендлер, це не зробило стрічку успішною. На жаль, "Джек і Джилл" є прикладом низькопробного гумору. Критики вважають, що найбільший провал полягає в тому, що автори дуже неякісно попрацювали, зробивши сюжет дуже банальним. Глядачі скаржились, що після перегляду отримали не задоволення, а роздратування.
"Джек і Джилл": дивіться онлайн трейлер фільму
"Один пропущений дзвінок", 2008
Рейтинг IMDb: 4,1
Це американський ремейк японського фільму, який виявився провалом. Найбільша проблема – дуже дивний сюжет. Раптом у вас дзвонить телефон, але не з таким звуком, як зазвичай. Відповісти не встигаєте, а на екрані з'являється повідомлення про пропущений виклик від самого себе.
Але і це ще не кінець. Час дзвінка вказує на майбутнє, на три дні після поточної дати.
"Один пропущений дзвінок": дивіться онлайн трейлер фільму
Ще 10 фільмів, які є найгіршими:
"Балістика: Екс проти Сивер", 2002;
"Тисяча слів", 2012;
"Безглузда шістка", 2015;
"Цінний вантаж", 2016;
"Кодекс Ґотті", 2018;
"Три страйки", 2000;
"Караван на схід", 1994;
"Проблемна дитина", 1990;
"Лускунчик", 2010;
"Лихоманка", 2016.
Які фільми входять до списку найкращих?
"Втеча з Шоушенка". Банківського працівника Енді несправедливо засудили до довічного ув'язнення за вбивство дружини та її коханця. Головний герой опиняється у суворій в'язниці Шоушенк, однак намагається не падати духом. Енді навіть вдається втертися в довіру до адміністрації в'язниці та знайти справжнього друга.
"Темний лицар". У місті Ґотем з'являється Джокер. Він грабує банки, що належать міській мафії, однак зовсім не шкодує життя інших людей. Окружний прокурор Гарві Дент пробує викорінити злочинність законними способами, а Бетмен вершить правосуддя силою.
"Список Шиндлера". Німецький бізнесмен під час другої світової війни відкриває фабрику, куди наймає євреїв. Спершу Оскар шукає лише прибутку, але поступово усвідомлює свою справжню місію – порятунок людських життів. Використовуючи свої зв'язки, Шиндлер рятує численну кількість євреїв від нацистських концтаборів під час Голокосту. Цей фільм заснований на реальних подіях.