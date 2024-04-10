Не оправдали ожиданий: 5 фильмов, которые убили культовые франшизы

Всего один плохой фильм может пустить коту под хвост всю франшизу, которая была любимой для многих. Фанаты остаются разочарованными, а вся многосерийная история теряет свой шарм.

Кино 24 собрал 5 фильмов, ставших абсолютным провалом для целой франшизы. Эти ленты не рекомендуют к просмотру и они получили низкую оценку как от зрителей, так и от кинокритиков.

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"Бэтмен и Робин"

: 1997: 3.8

Последняя часть оригинальной серии о Бэтмене возмутила зрителей. Она собрала все то, чего не хотели бы видеть фанаты темного рыцаря. Персонаж не был темным и готическим, а скорее забавным и детским, а сам фильм получился комедийным. Актеры, которые сыграли в ленте, отказываются от нее и даже извиняются у зрителей. Катастрофа Бэтмена привела к тому, что о персонаже забыли на годы: вплоть до того, как им занялся Кристофер Нолан.

"Бэтмен и Робин": смотрите трейлер онлайн

"Челюсти 4: Месть"

: 1987: 3.0

Фильм не только разрушил рейтинги всей франшизы, но и стал одним из худших за все времена. Он получил целых семь номинаций на премию "Золотая малина" и оценку в 0% на авторитетном сайте Rotten Tomatoes. Сюжет фильма не соответствует его предыдущим частям, история прописана некачественно и с многочисленными пробелами. Это сборник дешевых эффектов, где нет приемов для страха или напряжения зрителя. Франшизу с тех пор не показывали в кинотеатрах, хотя Стивен Спилберг намекал на приквел.

"Челюсти 4: Месть": смотрите трейлер онлайн

"Полицейский из Беверли-Хиллз 3"

: 1994: 5.5

Уже второй фильм этой франшизы составлял неоднозначное впечатление для кинокритиков. Поэтому выпустить третью часть было то ли смело, то ли глупо. Зрители не поняли, в чем заключается смысл этой ленты. Несмотря на то, что бюджет кинокартины вырос, экшн-сцены были лишены эмоций, юмор остался за кадром, а сценарий называют банальным и ужасным. До выпуска фильма ходили слухи о продолжении франшизы, но уже после предложения о четвертой части исчезли.

"Полицейский из Беверли-Хиллз 3": смотрите трейлер онлайн

"Очень страшное кино 5"

: 2013: 3.5

Комедийный фильм должен был стать перезагрузкой серии, но на самом деле остался пятном для всей франшизы. Финальная часть стала пародией на настоящий фильм ужасов, но она даже не вызывает смеха. Один из критиков посоветовал взять с собой iPad в кинотеатр, чтобы посмотреть что-то лучше.

"Очень страшное кино 5": смотрите трейлер онлайн

"Малыш-каратист 4"

: 1994: 4.5

Хиллари Свенк, которая дважды получала Оскар, начинала не с самых лучших фильмов. В четвертой части франшизы сменился актер, который играл главного героя. Но не только это убило серию фильмов: никаких новинок в фильме, никаких неожиданных поворотов в сюжете, банальный сценарий. Франшиза вернулась в 2010 году, но и она была не слишком оригинальной.

"Малыш-каратист 4": смотрите трейлер онлайн

В то же время вопрос оценки фильма является довольно субъективным. А еще это урок для всей киноиндустрии о том, какими не должны быть продолжения франшиз.