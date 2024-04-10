Кіно 24 зібрав 5 фільмів, що стали абсолютним провалом для цілої франшизи. Ці стрічки не рекомендують до перегляду й вони отримали низьку оцінку як від глядачів, так і від кінокритиків.
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"Бетмен і Робін"
Остання частина оригінальної серії про Бетмена обурила глядачів. Вона зібрала все те, чого не хотіли б бачити фанати темного лицаря. Персонаж не був темним і готичним, а швидше кумедним і дитячим, а сам фільм вийшов комедійним. Актори, які зіграли у стрічці, відмовляються від неї та навіть перепрошують у глядачів. Катастрофа Бетмена призвела до того, що про персонажа забули на роки: аж до того, як ним зайнявся Крістофер Нолан.
"Бетмен і Робін": дивіться трейлер онлайн
"Щелепи 4: Помста"
Фільм не тільки зруйнував рейтинги всієї франшизи, але й став одним з найгірших за усі часи. Він отримав цілих сім номінацій на премію "Золота малина" та оцінку у 0% на авторитетному сайті Rotten Tomatoes. Сюжет фільму не відповідає його попереднім частинам, історія прописана неякісно та з численними прогалинами. Це збірник дешевих ефектів, де немає прийомів для страху чи напруги глядача. Франшизу відтоді не показували в кінотеатрах, хоч Стівен Спілберг натякав на приквел.
"Щелепи 4: Помста": дивіться трейлер онлайн
"Поліцейський із Беверлі-Гіллз 3"
Вже другий фільм цієї франшизи складав неоднозначне враження для кінокритиків. Тому випустити третю частину було чи то сміливо, чи то нерозумно. Глядачі не зрозуміли, у чому полягає сенс цієї стрічки. Попри те, що бюджет кінокартини зріс, екшн-сцени були позбавлені емоцій, гумор залишився за кадром, а сценарій називають банальним та жахливим. До випуску фільму ходили чутки про продовження франшизи, але вже опісля пропозиції про четверту частину зникли.
"Поліцейський із Беверлі-Гіллз 3": дивіться трейлер онлайн
"Дуже страшне кіно 5"
Комедійний фільм мав стати перезавантаженням серії, але насправді залишився плямою для всієї франшизи. Фінальна частина стала пародією на справжній фільм жахів, але вона навіть не викликає сміху. Один з критиків порадив взяти з собою iPad у кінотеатр, щоб подивитися щось краще.
"Дуже страшне кіно 5": дивіться трейлер онлайн
"Малюк-каратист 4"
Гілларі Свенк, яка двічі отримувала Оскар, починала не з найкращих фільмів. У четвертій частині франшизи змінився актор, який грав головного героя. Та не тільки це вбило серію фільмів: ніяких новинок у фільмі, жодних несподіваних поворотів у сюжеті, банальний сценарій. Франшиза повернулась у 2010 році, але й вона була не надто оригінальною.
"Малюк-каратист 4": дивіться трейлер онлайн
Водночас питання оцінки фільму є доволі суб'єктивним. А ще це урок для всієї кіноіндустрії про те, якими не мають бути продовження франшиз.