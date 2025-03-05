Некоторые фильмы о супергероях настолько разочаровали зрителей, что стали худшими среди фильмов за все время. 24 Канал расскажет о тех лентах, которые не стоят просмотра.

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"Женщина-кошка" (2004)

Рейтинг IMDb: 3,4

Дизайнер Пейшенс Филлипс обнаруживает секрет в косметической компании – там изготавливают продукт, что может вызвать проблемы со здоровьем. Когда заговорщики ее убивают, египетские кошки возрождают женщину и дарят сверхчеловеческие способности.

Лента могла получить огромный успех, но не оправдала ожиданий. Сцены драки были простыми и без напряжения, сюжет казался комедийным, а главную героиню изобразили слишком сексуализированной.

"Женщина-кошка": смотрите трейлер онлайн

"Сталь" (1997)

Рейтинг IMDb: 3,0

Мастер по металлу Джон Генри изобрел мощное оружие. Этим воспользовались бандиты, которые решили продать изделие другим преступникам. Когда Генри узнал об этом, на улицах города появился мистер Сталь – рыцарь в доспехах, который защищает слабых и ужасает грабителей.

На фильм потратили 16 миллионов долларов, но он остался дешевым и примитивным. Его тяжело и скучно смотреть. Неудивительно, что лента собрала 1,8 миллиона долларов в мировом прокате.

"Сталь": смотрите трейлер онлайн

"Фантастическая четверка" (2015)

Рейтинг IMDb: 4,3

Юный исследователь Рид Ричардс создает устройство, способное перенести в параллельный мир. К его команде присоединяется брат и сестра. Но в результате происходит ошибка – теперь каждый получает сверхчеловеческие возможности.

Перезапуск "Фантастической четверки" был многообещающим, но провальным в итоге. Режиссер и актеры не нашли общего языка на съемочной площадке, а студия постоянно вмешивалась в производство. Из-за этого фильм не удался.

"Фантастическая четверка": смотрите трейлер онлайн

"Электра"

Рейтинг IMDb: 4,7

Наемная убийца Электра воскресает из мертвых для важного задания. Ей надо убить мужа Марка Миллера и его талантливую дочь Эбби. Прибыв на остров, Электра заводит с ними дружбу, что теперь усложняет дело.

Дженнифер Гарнер несомненно является талантливой актрисой, но фильм испортил плохой сценарий и ужасные боевые сцены, которые даже не развлекают.

"Электра": смотрите трейлер онлайн

"Капитан Америка" (1990)

Рейтинг IMDb: 3,2

Итальянские фашисты создали новый тип человека со сверхъестественными способностями, которого назвали "Красным Черепом". Профессор, работавшая в этой области, перебралась в США. Теперь и там есть свой сверхчеловек – бесстрашный "Капитан Америка".

Фильм немного детский, а в сюжете нет ничего захватывающего. Все, что запоминается – многочисленные недостатки и неуклюжие сцены. Хотя для кого-то лента таки может показаться забавной и интересной.

"Капитан Америка": смотрите трейлер онлайн