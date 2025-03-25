Стали разочарованием: 4 слабых мультфильма Disney с низким рейтингом

Студия Disney создала множество магических и волшебных фильмов, которые стали культовыми в истории кино. Многие из этих лент стали классикой, а анимационная студия стала одной из самых влиятельных в киноиндустрии. Но и в Disney не обошлось без ошибок и провалов.

Даже Disney не обошли провальные проекты, которые разочаровали зрителей. Кино 24 расскажет об одних из наименее удачных мультфильмов студии, у которых не такие высокие рейтинги и посредственные отзывы.

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"Цыпленок Цыпа" (2005)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Рейтинг Rotten Tomatoes: 37%

Маленькому цыпленку упал на голову желудь – из-за этого ему показалось, что небо падает. Цыпа зря поднял панику, поэтому его в городке высмеивают и смеются над малышом. Цыпленок хочет восстановить репутацию и отправляется на поиски доказательств, что небо падает.

Disney славится увлекательной анимацией, и в этом фильме ее просто нет. Цыпленок действительно является интересным героем, но визуал ленты и странный персонаж – отец цыпленка – все ухудшают.

"Цыпленок Ципа": смотрите трейлер онлайн

"Не бей копытом" (2004)

Рейтинг IMDb: 5.4/10

Рейтинг Rotten Tomatoes: 52%

Размеренная жизнь на ферме прерывается из-за нового владельца, который хочет продать землю и избавиться от животных. Лошадь и три коровы устраивают бунт, ведь они готовы на все, чтобы спасти ферму от разорения.

В ленте удачный саундтрек и хорошая анимация, но здесь много странных шуток и однообразных персонажей.

"Не бей копытом": смотрите трейлер онлайн

"Братец медвежонок" (2003)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Рейтинг Rotten Tomatoes: 37%

События фильма происходят во времена ледникового периода. Мальчик Кинай убивает медведицу, за что духи превращают его самого в медведя. Теперь он должен посмотреть на мир другими глазами. Кинай встречает медвежонка, который становится его другом. Они отправляются в путешествие, чтобы найти ответы на свои вопросы.

Это трогательный фильм с важными уроками, но не слишком интересный. История не была плохой или неудачной, однако осталась недоработанной.

"Братец медвежонок": смотрите трейлер онлайн

"Сыграй мою музыку" (1946)

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Рейтинг Rotten Tomatoes: 58%

Это 9 коротких музыкальных историй, объединенных в одном анимационном фильме. Это рассказы, дополнены песнями и музыкой в исполнении различных певцов и групп.

Дешевая анимация и отсутствие целостной истории сделали ленту одной из самых слабых в Disney. Лишь некоторые из историй действительно достойны внимания.

"Сыграй мою музыку": смотрите трейлер онлайн