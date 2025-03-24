Кино 24 собрало удачные комедийные фильмы, которые станут лучшим лекарством против плохого настроения. Они настолько забавные, что могут довести до слез от смеха.

К слову Сюжет впечатляет: 3 захватывающие фильмы, основанные на реальных историях

"Выпускной класс"

Звезда комедийного жанра Ребел Уилсон сыграла чирлидершу, которая внезапно приходит в себя в 37 лет. Дело в том, что из-за неудачного трюка 20 лет назад она прямо перед выпускным вечером впала в кому. Но даже во взрослом возрасте девушка хочет все-таки осуществить свою школьную мечту и стать королевой бала.

"Выпускной класс": смотрите трейлер онлайн

"Вежливое общество"

Один из самых забавных фильмов 2023 года рассказывает о юной девушке Рие, которая увлеклась боевыми искусствами и хочет стать профессиональным каскадером. Но не все в ее семье разделяют такое увлечение. Между тем ее сестра покидает школу и решает выйти замуж за богача. Рия разрабатывает план, чтобы спасти сестру от поспешного решения.

"Вежливое общество": смотрите трейлер онлайн

"Гарольд и Кумар уходят в отрыв"

Кинокомедия рассказывает о лучших друзьях – Гарольде, который работает банкиром, и Кумаре, который всячески хочет избежать поступления в медицинский колледж. Ребята договариваются как-то покурить марихуаны. После одной сигареты они испытывают сильный голод и едут в фаст-фуд. С этого момента их погружает в круговорот различных событий.

"Гарольд и Кумар уходят в отрыв": смотрите трейлер онлайн

"Незваные гости"

Бездельники и повесы Джон и Джереми имеют свой особый способ знакомства с девушками. Они прокрадываются на свадебные церемонии, притворяясь родственниками невест, и соблазняют одиноких женщин. Но когда один из мужчин внезапно влюбляется, это разрушает их "систему".

"Незваные гости": смотрите трейлер онлайн

"Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба"

Остин Паверс – лучший секретный агент, которого обожают все. Только этот герой может справиться с опасным доктором Зло, который снова угрожает миру. Остина размораживают из криокамеры и дают напарницу. Теперь Паверсу придется столкнуться не только со злом, но и адаптироваться к новым условиям.

"Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба": смотрите трейлер онлайн

"Эта дурацкая любовь"

Фильм рассказывает о несмелом и разбитом горем Кэле, жена которого просит у него развод. Мужчина встречает красавчика Джейкоба, который берет его под свою опеку и пытается превратить в настоящего ловеласа.

"Эта дурацкая любовь": смотрите трейлер онлайн