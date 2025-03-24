Кіно 24 зібрало вдалі комедійні фільми, які стануть найкращими ліками проти поганого настрою. Вони настільки кумедні, що можуть довести до сліз від сміху.

До слова Сюжет вражає: 3 захопливі фільми, засновані на реальних історіях

"Випускний рік"

Зірка комедійного жанру Ребел Вілсон зіграла чирлідерку, яка раптово приходить до тями у 37 років. Річ у тім, що через невдалий трюк 20 років тому вона просто перед випускним вечором впала у кому. Та навіть у дорослому віці дівчина хоче все-таки здійснити свою шкільну мрію та стати королевою балу.

"Випускний рік": дивіться трейлер онлайн

"Ввічливе товариство"

Один з найкумедніших фільмів 2023 року розповідає про юну дівчину Рію, яка захопилась бойовими мистецтвами й хоче стати професійною каскадеркою. Та не всі в її сім'ї поділяють таке захоплення. Тим часом її сестра покидає школу та вирішує вийти заміж за багатія. Рія розробляє план, щоб врятувати сестру від поспішного рішення.

"Ввічливе товариство": дивіться трейлер онлайн

"Гарольд і Кумар відриваються"

Кінокомедія розповідає про найкращих друзів – Гарольда, який працює банкіром, і Кумара, який всіляко хоче уникнути вступу в медичний коледж. Хлопці домовляються якось покурити марихуани. Після однієї цигарки вони відчувають сильний голод та їдуть у фаст-фуд. З цього моменту їх занурює у круговерть різних подій.

"Гарольд і Кумар відриваються": дивіться трейлер онлайн

"Непрохані гості"

Нероби та гульвіси Джон й Джеремі мають свій особливий спосіб знайомства з дівчатами. Вони прокрадаються на весільні церемонії, прикидаючись родичами наречених, і зваблюють самотніх жінок. Та коли один з чоловіків раптово закохується, це руйнує їхню "систему".

"Непрохані гості": дивіться трейлер онлайн

"Остін Паверс: Міжнародна людина-загадка"

Остін Паверс – найкращий секретний агент, якого обожнюють всі. Лише цей герой може впоратися із небезпечним доктором Зло, який знову загрожує світу. Остіна розморожують з кріокамери та дають напарницю. Тепер Паверсу доведеться стикнутись не тільки зі злом, але й адаптуватись до нових умов.

"Остін Паверс: Міжнародна людина-загадка": дивіться трейлер онлайн

"Це безглузде кохання"

Фільм розповідає про несміливого і розбитого горем Кела, дружина якого просить у нього розлучення. Чоловік зустрічає красунчика Джейкоба, який бере його під свою опіку та намагається перетворити на справжнього ловеласа.

"Це безглузде кохання": дивіться трейлер онлайн