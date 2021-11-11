Хватит париться, – Анна Тринчер о том, как "отпустила" актерскую профессию

Молодой украинский блогер, певица и актриса Аня Тринчер становится все популярнее в сети, однако не в кино. За кулисами шоу "Где логика?" (Новый канал) девушка призналась, как изменилось ее отношение к кастингам и кинематографу

Девушка появляется во многих телевизионных проектах и держится в топах соцсетей. Карьера блогера и певицы сейчас – на первом месте, а вот в актерском деле у Ани все не так активно.

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"Где-то пол года назад я "отпустила" профессию актрисы. Для себя решила, что моя роль меня найдет. В этом году снимаюсь в главной роли в полнометражном фильме, который будут показывать в кинотеатрах. Меня периодически приглашают на различные кастинги, но я очень спокойно к ним отношусь. А раньше это была истерия, ежедневные изыскания кастинг-директоров, портфолио всем на все почты, коммуникация со всеми", – поделилась звезда.

Анна Тринчер с Богданом Буше на съемках фильма "Любовь и блогеры" / Фото из инстаграма звезды

По мнению девушки, актерство – это самая тяжелая профессия. По крайней мере из творческих.

"Несмотря на то, что я являюсь представителем трех профессий одновременно, считаю, что актерство – это очень сложно. Во время кастингов раздражало ожидание звонка, который не раздастся. В какой-то момент я сказала: "Все! Хватит париться! У меня есть основная профессия – певица. У меня есть концерты, фан-база, куча подписчиков, заработок. Чего я парюсь? Если потребуется в жизни, оно придет". Когда это поняла, стало легко отпускать кастинги. Вообще не волнуюсь, пройду или нет. Не волнуюсь, что будет дальше, – говорит Аня.

Что известно о Тринчер как о актрисе: