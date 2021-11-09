Говорят, что с подростком трудно найти общий язык и занятия. На самом деле стоит узнать, что интересно именно ребенку, а не вам, и все пойдет как по маслу. Беспроигрышный вариант досуга – просмотр фильмов и сериалов.

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Звездный папа, лицо Нового канала, ведущий реалити "Эксы" и Improv Live Show Александр Педан поделился самыми важными сериалами, которые нужно смотреть с подростками.

Просмотр сериалов – классная возможность провести время вместе с ребенком-подростком. Осень и зима – лучшие сезоны для фильмов и вкусностей. Сохраняйте мой топ-3 для хорошего настроения и позитивного проведения досуга,

– делится звезда Нового канала.

Лучшие 3 сериала от Александра Педана, которые стоит посмотреть с подростками

"Друзья"

Один из самых популярных телешоу всех времен, актерский состав которого входит в рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд в киноиндустрии. Ситком NBC развлекал зрителей с 1994 по 2004 годы. Его создали Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

Александр Педан: "Еще с подросткового возраста обожаю сериал "Друзья", который не потерял своей актуальности и сейчас. Что ж, Лера его тоже любит смотреть. Например, когда нет настроения, наша традиция – утром, во время завтрака фоново включать "Друзей". Хороший день гарантирован. И еще один маленький совет – сериал можно смотреть на английском и подтягивать свою грамматику. Там очень понятная лексика".

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"Ход королевы"

Сериал "Ход королевы" (или "Ферзевый гамбит") – это экранизация от Netflix одноименного романа американского классика Уолтера Тевиса о девушке-сироте, которая с детства имела необычные способности к игре в шахматы и всю жизнь боролась с наркотической зависимостью. Главную роль играет известная актриса и модель Аня Тейлор-Джой.

Александр Педан: "Очень полезный для того, чтобы подросток понял: кроме учебы надо иметь хобби, которое потом может помочь найти себя в жизни. Плюс, он короткий, красиво снятый, поучительный и реально очень популярный. Интересно будет и детям, и вам".

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"Половое воспитание"

Комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" (Sex Education) рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдейл. Он освещает темы сексуальной идентичности, гиперсексуальности, мастурбации, подростковой беременности, рискованного сексуального поведения и прочее. Первый сезон сериала "Половое воспитание", который вышел еще 11 января 2019 года, получил высокий рейтинг пользователей на сайте Rotten Tomatoes и стал одним из 15-ти лучших сериалов Netflix, HBO и Apple TV 2020 года по версии кинокритиков BBC.

Александр Педан: "А вот его лучше смотреть отдельно, но и родителям, и подросткам. Сразу говорю: подросткам стоит показать только первый сезон, следующие – довольно откровенные. Этот сериал расскажет детям о сексе все то, что вы, возможно, не решаетесь объяснить. Плюс, таким образом, родители будут в тренде, поскольку сериал очень популярный. Точно скажу: ваши дети заценят!"

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Александр Педан с 16-летней дочерью Лерой / Фото Нового канала

Реалити Эксы, где Александр Педан ведущий, смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале!