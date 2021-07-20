Об этом она заявила во время ATX Television Festival.

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Это было в определенной степени продуктом определенного промежутка времени. И моего собственного незнания... Тогда не было много шоу, которые имели межрасовый характер,

– заявила Кауффман.

Сценарист отметила, что если бы съемки происходили сейчас, она подошла бы серьезнее к расовому разнообразию в ситкоме.

"Я бы хотела знать тогда то, что я знаю сейчас... Тогда я принимала бы совсем другие решения. Имею в виду то, что я всегда приветствовала в нашей компании людей разных этнических и социокультурных групп, но я делала недостаточно, и теперь все, о чем я думаю, – что я могу сделать? Как я могу это исправить? Как можно было бы создать шоу по-другому?" – добавила Кауффман.