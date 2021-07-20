Про це вона заявила під час ATX Television Festival.

До теми Шеррі Шеперд розповіла про відсутність расового розмаїття в "Друзях"

Це було певною мірою продуктом певного проміжку часу. І мого власного незнання… Тоді не було багато шоу, які мали міжрасовий характер,

– заявила Кауффман.

Сценаристка зауважила, що якби зйомки відбувалися зараз, вона підійшла б серйозніше до расового різномаїття у ситкомі.

"Я б хотіла знати тоді те, що я знаю зараз… Тоді я приймала б зовсім інші рішення. Маю на увазі те, що я завжди вітала в нашій компанії людей різних етнічних і соціокультурних груп, але я робила недостатньо, і тепер все, про що я думаю, – що я можу зробити? Як я можу це виправити? Як можна було б створити шоу по-іншому?" – додала Кауффман.