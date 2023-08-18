Сюжет расскажет о композиторе Стивене Лаудеме, переживающем творческий кризис. Не способный завершить свою оперу, он отправляется на поиски вдохновения, следуя советам своей бывшей супруги Патриши. Премьера романтической комедии состоится 29 сентября.

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Роли также сыграли Брайан д'Арси Джеймс, Йоанна Кулиг, Крис Гетард, Херлоу Оливия Келиоппе, Аалок Мета Актер и Мэтт Берман.

Проект был объявлен в 2017 году, и в начале главные роли должны были исполнить Стив Керелл, Эми Шумер и Николь Кидман. В 2021 году в состав актеров присоединились Энн Хэтэуэй, Тахар Рахим, Марис Томей, Йоанна Кулиг и Мэтью Бродерик. Однако позже Тахар Рахим и Мэтью Бродерик отказались от участия в проекте. Съемки проходили в Нью-Йорке в период с конца 2021 года по апрель 2022 года.

"Иди ко мне, детка": смотрите трейлер