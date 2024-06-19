Актера госпитализировали прямо со сцены. А теперь Иен выразил надежду на быстрое восстановление.

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Иен Маккеллен вышел на связь: что сказал актер

Актер, сыгравший роль Гэндальфа во франшизе "Властелин колец", искренне поблагодарил своих поклонников за оказанную поддержку. Он также выразил надежду на скорейшее выздоровление и с нетерпением ожидает возвращения к работе.

После несчастного случая, произошедшего вчера вечером во время спектакля Player Kings, мои травмы были диагностированы и пролечены рядом экспертов, специалистов и медсестер, работающих в Национальной службе здравоохранения. Им я, конечно, бесконечно благодарен,

– сказал Иен Маккеллен фанатам.

Врачи заверили 85-летнего Иена Маккеллена, что его состояние улучшается, и он сможет быстро восстановиться.

Что случилось с Иеном Маккелленом

Во время спектакля Маккеллен случайно потерял равновесие и упал со сцены, получив серьезные травмы. Тяжелый костюм ограничивал его движения, и в какой-то момент Маккеллен оступился, не сумев удержаться на ногах. Зрители и коллеги актера были потрясены этим инцидентом и немедленно вызвали медиков.

Это случилось во время спектакля в Лондоне, где 85-летний актер исполнял одну из главных ролей.