Актора госпіталізували безпосередньо зі сцени. А тепер Ієн висловив надію на швидке відновлення.
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Ієн Маккеллен вийшов на зв'язок: що сказав актор
Актор, який зіграв роль Гендальфа у франшизі "Володар перснів", щиро подякував своїм шанувальникам за надану підтримку. Він також висловив надію на швидке одужання та з нетерпінням очікує повернення до роботи.
Після нещасного випадку, що стався вчора ввечері під час вистави Player Kings, мої травми були діагностовані та проліковані низкою експертів, спеціалістів і медсестер, які працюють у Національній службі охорони здоров'я. Їм я, звісно, безмежно вдячний,
– сказав Ієн Маккеллен фанатам.
Лікарі запевнили 85-річного Ієна Маккеллена, що його стан покращується, і він зможе швидко відновитися.
Що сталося з Ієном Маккеленом
Під час вистави Маккеллен випадково втратив рівновагу і впав зі сцени, отримавши серйозні травми. Важкий костюм обмежував його рухи, і в якийсь момент Маккеллен оступився, не змігши утриматися на ногах. Глядачі та колеги актора були вражені цим інцидентом і негайно викликали медиків.
Це трапилося під час вистави в Лондоні, де 85-річний актор виконував одну з головних ролей.