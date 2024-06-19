Зокрема, нещодавно мережу сколихнула новина про смерть української військовослужбовиці Шури Рязанцевої. У мирному житті вона була талановитою стилісткою і художницею з костюмів. У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтесь, хто з українських акторів загинув на війні й віддав своє життя заради нашого майбутнього.

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Українські актори, які загинули на війні

Василь Кухарський

Василь Кухарський приєднався до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. У вересні цього року він отримав важкі поранення під час бойових дій. Через це актор та військовослужбовець так і не зміг повернутись до життя.

Олексій Хільський

Актор театру та кіно, 35-річний Олексій Хільський, загинув 17 серпня під Роботиним на Запорізькій ділянці фронту. За півтора року служби він тричі був поранений, але кожного разу повертався на передову. Проте 17 серпня під час бою з російськими військами старший сержант Хільський поспішив на допомогу своїм побратимам і загинув під ворожими кулями.

Богдан Колесник

На фронті також загинув актор Богдан Колесник. Він приєднався до Територіальної оборони одразу після початку повномасштабного російського вторгнення. А потім актор вирушив на передову. Відомо, що смертельні поранення він отримав 23 грудня.

Українська культура та кінематографія завжди були важливими частинами національної ідентичності. Серед акторів, які також віддали своє життя за нашу свободу, знаходимо і такі імена: Андрій Павленко, Євген Шумілов, Ярослав Гаркавко, Євген Світличний, Філіп Віннер та інші кінодіячі. Їхній вибір належать до найбільших проявів самопожертви та героїзму.

Усі вони заслуговують безмежної поваги та вдячності за свою непереможну відданість Україні та захист від російської агресії. Їхні вчинки залишаться надійним прикладом мужності й патріотизму для всіх нащадків.