Срочно госпитализировали: звезда "Властелина колец" упал со сцены во время спектакля

Британский актер театра и кино Иен Маккеллен, известный по своей знаковой роли Гэндальфа в кинотрилогии "Властелин колец", попал в больницу. Инцидент произошел во время спектакля в Лондоне, где 85-летний актер исполнял одну из главных ролей.

Во время спектакля Маккеллен случайно потерял равновесие и упал со сцены, что привело к серьезным повреждениям. Зрители и коллеги актера были шокированы и немедленно вызвали медиков.

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Иен Маккеллен попал в больницу: что произошло

85-летний Иен Маккеллен, известный британский актер театра и кино, потерпел досадный инцидент во время спектакля в Лондоне. Во время исполнения своей роли Фальстафа актер потерял равновесие. Тяжелый костюм усложнил его движения, и в какой-то момент Маккеллен оступился, не сумев удержаться на ногах. Он упал со сцены прямо в зрительный зал.

Я сидел в партере. Была сцена драки и Иен сошел со ступеньки, которая была на сцене, потерял равновесие и упал. У него все еще был включен микрофон, и было слышно, как он кричал о помощи, когда несколько рабочих вышли на сцену, а потом нас попросили уйти,

– рассказал один из зрителей.

Зрители были ошеломлены тем, что произошло. Спектакль немедленно остановили, а на место инцидента срочно вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли и оказали актеру первую помощь, после чего доставили его в больницу для обследования и дальнейшего лечения.

Иена Маккеллена вынесли со сцены на носилках, и спектакль пришлось досрочно завершить. Инцидент вызвал беспокойство среди зрителей и команды театра, ведь актер получил травму прямо на глазах у присутствующих.

После инцидента представители театра выступили с официальным заявлением, заверив, что Маккеллен в хорошем настроении. Они отметили, что актер шутил и общался с медицинским персоналом, демонстрируя свой оптимизм и стойкость. Эта новость несколько успокоила поклонников и коллег актера, которые были обеспокоены его состоянием.

Однако, больше информации о состоянии здоровья Маккеллена на данный момент не известно.

Кто такой Иэн Маккеллен

Иен Маккеллен – это не только выдающийся актер, но и живая легенда театра и кино. Его вклад в искусство является неоспоримым, и весь мир с нетерпением ждет его возвращения к дальнейшим творческим свершениям.

Маккеллен является обладателем многих престижных премий, подчеркивающих его талант и преданность искусству. За свой актерский талант он получил семь британских театральных премий Лоренса Оливье, что является одним из самых высоких признаний в театральной сфере. Также в его арсенале награды "Золотой глобус" и "Тони".

Иен Маккеллен дважды номинировался на кинопремию Оскар. В 1991 году он получил почетную награду за заслуги в сфере театрального искусства.

Самыми известными киноработами Маккеллена являются его роли в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит", где он блестяще воплотил образ мудрого волшебника Гэндальфа. Также он получил известность благодаря роли Магнето во франшизе "Люди Икс" и воплощению образа известного детектива в фильме "Мистер Холмс".