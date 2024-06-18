На счету Ксении ряд не только украинских, а и зарубежных проектов. Однако путь к такому успеху был нелегким. В материале Кино 24 прочитаете историю становления Ксении Мишиной как украинской актрисы.

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Как Ксения Мишина стала актрисой

Ее семья никоим образом не была связана с искусством: мать Наталья работала бухгалтером, а отец Александр был программистом. Известно, что перед тем, как попробовать себя в актерстве, Ксения поступила на экономический факультет по желанию родителей.

Она призналась, что несколько лет провела в университете, не понимая своего будущего. Ей было настолько тяжело, что у нее развились психологические проблемы, которые привели ее в больницу.



Ксения Мишина в детстве / Фото из инстаграма актрисы

Актриса рассказывала, что решила не оставаться на экономическом факультете, забрала документы и решилась поступить на актерский.

За свою жизнь Ксения пережила немало взлетов и падений. Ей неоднократно говорили, что она не станет актрисой, и ей светит только модельная карьера. Не стала помехой также ранняя беременность Ксении. Она упорно работала, чтобы сегодня стать одной из самых известных украинских актрис.

Где сейчас Ксения Мишина

Сейчас актриса точно на своем месте. Она стала не только известной украинской актрисой, но и ведущей популярного проекта "Я люблю Украину". Девушка участвовала в шоу "Танцы со звездами", где одержала победу. А также искала свою любовь на шоу "Холостячка". Сегодня она также успевает совмещать свою карьеру с воспитанием сына Платона и работой над собой.

Популярность к Ксении пришла после мелодрамы "Искушение", где она исполнила главную роль. С 2016 года количество ее работ начало стремительно расти. Ксения снялась во многих фильмах и сериалах, таких как "Наследница поневоле", "Город влюбленных", "Линия света", "Радуга в небе", "Дом на холодном ключе" и других.

Одним из самых популярных проектов с участием Ксении Мишиной стал костюмированный мелодраматический сериал "Крепостная". В этой масштабной мелодраме талантливая актриса сыграла главную антагонистку – Лидию Шефер.

Выбирайте фильм и сериал для просмотра и наслаждайтесь игрой Ксении. Понимая сколько труда стоит за плечами успешного человека, результаты ценятся еще больше.