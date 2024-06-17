Карьера Анатоля Фон-Филандры стремительно развивалась до 2022 года, однако полномасштабное российское вторжение все изменило. В материале Кино 24 узнавайте больше о жизни украинского защитника и талантливого актера сейчас.

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Где сейчас Анатоль Фон-Филандра

Актер театра и кино защищает Украину в рядах Национальной гвардии. Анатоль Фон-Филандра присоединился к Силам Обороны в марте 2022 года. По словам его жены Екатерины Варченко, это было его сознательное решение.



Анатоль Фон-Филандра / Скриншот из видео

Однако Анатоль не оставил актерскую карьеру. Он был привлечен к съемочному процессу популярного сериала "Домик на счастье", где сыграл отчима Макса.

"Был долгий процесс подготовки, потому что нужно пройти верификацию во всех инстанциях, чтобы меня отпустили. Все должны были знать, куда я еду и чем буду заниматься. Все официально. Мне очень повезло с командованием, потому что все удалось. Эмоции на съемках были такие, как будто вернулся домой, к семье".

Защитник рассказал, что взял на съемки своего старшего сына, чтобы провести с ним как можно больше времени вместе. Анатоль также признался, что вернуться к "мирной" жизни было непросто.

Признаюсь, на площадке даже чувствовал определенную вину, что я здесь снимаюсь, а кто-то потерял жизнь. Наверное, это был самый большой внутренний конфликт, который сложно преодолеть,

– рассказывал актер.



Анатоль Фон-Филандра и Наталья Васько / Фото Нового канала

Личная жизнь Анатоля Фон-Филандры

Жена Анатоля – тоже известная актриса, Екатерина Варченко. Супруги воспитывают двух сыновей: Кристиана-Дориана и Эмиля-Дориана. Первый год войны был тревожным для семьи, ведь они очень редко виделись. Младшему сыну тогда было всего 3,5 месяца.



Анатоль Фон-Филандра с семьей / Скриншот из видео

Екатерина познакомилась с Анатолем в 2013 году, когда они играли в спектакле "Игра в бога" в Молодом театре. Интересно, что имя и фамилию он сменил, став Анатолем Фон-Филандрой. Это изменило его жизнь и карьеру также.

Анатоль Фон-Филандра играл в сериале "Отступники", "Пришелец", фильме "Экс", сериале "Деревня на миллион" и многих других.