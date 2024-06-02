В материале Кино 24 узнавайте о деятельности украинской актрисы театра и кино Евгении Мякенькой. Она является звездой фильмов "Юрчишины", "Суррогатная мать", "Сердце матери" и многих других.

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Где сейчас Евгения Мякенькая

Актриса Евгения Мякенькая в начале полномасштабного вторжения приостановила свою деятельность, как и другие звезды. Вместо этого она волонтерила и приобщалась к благотворительным инициативам.

Евгения была возмущена тем, что российские актеры молчат о войне и одновременно подчеркивала, что теперь украинская культура будет развиваться без россиян.

Кино будет без всяких россиян. Они уже задолбали. Они сюда ездили после 2014, хоть им нельзя было, а сейчас хоть бы кто-то из "коллег" что-то написал. Поэтому наше украинское кино наконец будет украинское,

– подчеркивала актриса.

Впоследствии Евгения Мякенька вернулась к привычной любимой работе. Она появилась в клипе певицы ROXOLANA "Люди як кораблі".

ROXOLANA – "Люди як кораблі": смотрите видео онлайн

В 2023 году Евгения Мякенькая вернулась в театр. Она играет в спектаклях "Бракованный рай" в театре "Личности" и "Кайдаши 2.0" в Диком театре.

"Это очень важно заниматься тем, что ты любишь, умеешь и жаждешь этого. Особый кайф, когда работаешь с крутыми талантливыми партнерами! И, люди, ходите в театр. Там поднимаются очень важные темы, которые дают задуматься и что-то для себя решить (или просто посмеяться и немного отвлечься в такое трудное время)", – делилась актриса.

Также актрису можно увидеть в 8-серийной драме "Семейный консультант", вышедшей на телеканале "Дом" 22 апреля. Лента рассказывает о поиске общего языка между родителями и детьми. В ней вплетены события войны.