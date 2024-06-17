Кар'єра Анатоля Фон-Філандри стрімко розвивалась до 2022 року, однак повномасштабне російське вторгнення все змінило. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь більше про життя українського захисника й талановитого актора зараз.

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Де зараз Анатоль Фон-Філандра

Актор театру та кіно боронить Україну у лавах Національної гвардії. Анатоль Фон-Філандра долучився до Сил Оборони у березні 2022 року. За словами його дружини Катерини Варченко, це було його свідоме рішення.



Анатоль Фон-Філандра / Скриншот з відео

Однак Анатоль не залишив акторську кар'єру. Він був залучений до знімального процесу популярного серіалу "Будиночок на щастя", де зіграв вітчима Макса.

"Був довгий процес підготовки, тому що потрібно пройти верифікацію в усіх інстанціях, щоб мене відпустили. Всі мали знати, куди я їду і чим займатимуся. Все офіційно. Мені дуже пощастило з командуванням, бо все вдалося. Емоції на зйомках були такі, наче повернувся додому, до сім'ї".

Захисник розповів, що взяв на зйомки свого старшого сина, щоб провести з ним якомога більше часу разом. Анатоль також зізнався, що повернутись до "мирного" життя було непросто.

Зізнаюся, на майданчику навіть відчував певну провину, що я тут знімаюсь, а хтось втратив життя. Напевно, це був найбільший внутрішній конфлікт, який складно перебороти,

– розповідав актор.



Анатоль Фон-Філандра і Наталія Васько / Фото Нового каналу

Особисте життя Анатоля Фон-Філандри

Дружина Анатоля – теж відома акторка, Катерина Варченко. Подружжя виховує двох синів: Крістіана-Доріана та Еміля-Доріана. Перший рік війни був тривожним для сім'ї, адже вони дуже рідко бачились. Молодшому сину тоді було лише 3,5 місяці.



Анатоль Фон-Філандра з сім'єю / Скриншот з відео

Катерина познайомилась з Анатолем у 2013 році, коли вони грали у виставі "Гра в бога" в Молодому театрі. Цікаво, що ім'я та прізвище він змінив, ставши Анатолем Фон-Філандрою. Це змінило його життя й кар'єру також.

Анатоль Фон-Філандра грав у серіалі "Відступники", "Прибулець", фільмі "Екс", серіалі "Село на мільйон" та багатьох інших.