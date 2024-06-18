На рахунку Ксенії низка не лише українських, а і закордонних проєктів. Однак шлях до такого успіху був нелегким. У матеріалі Кіно 24 прочитаєте історію становлення Ксені Мішиної як української акторки.

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Як Ксенія Мішина стала акторкою

Її сім'я жодним чином не була пов’язана з мистецтвом: мати Наталія працювала бухгалтером, а батько Олександр був програмістом. Відомо, що перед тим, як спробувати себе в акторстві, Ксенія вступила на економічний факультет за бажанням батьків.

Вона зізналася, що кілька років провела в університеті, не розуміючи свого майбутнього. Їй було настільки важко, що у неї розвинулися психологічні проблеми, які привели її до лікарні.



Ксенія Мішина в дитинстві / Фото з інстаграму акторки

Акторка розповідала, що вирішила не залишатися на економічному факультеті, забрала документи й наважилася вступити на акторський.

За своє життя Ксенія пережила чимало злетів і падінь. Їй неодноразово говорили, що вона не стане акторкою, і їй світить лише модельна кар'єра. Не стала на заваді також рання вагітність Ксенії. Вона вперто працювала, щоб сьогодні стати однією з найвідоміших українських акторок.

Де зараз Ксенія Мішина

Зараз акторка точно на своєму місці. Вона стала не лише відомою українською акторкою, але і ведучою популярного проєкту "Я люблю Україну". Дівчина брала участь у шоу "Танці з зірками", де здобула перемогу. А також шукала своє кохання на шоу "Холостячка". Сьогодні вона також встигає поєднувати свою кар’єру з вихованням сина Платона і роботою над собою.

Популярність до Ксенії прийшла після мелодрами "Спокуса", де вона виконала головну роль. З 2016 року кількість її робіт почала стрімко зростати. Ксенія знялася у багатьох фільмах і серіалах, таких як "Спадкоємиця мимоволі", "Місто закоханих", "Лінія світла", "Веселка в небі", "Будинок на холодному ключі" та інших.

Одним з найпопулярніших проєктів за участю Ксенії Мішиної став костюмований мелодраматичний серіал "Кріпосна". У цій масштабній мелодрамі талановита акторка зіграла головну антагоністку – Лідію Шефер.

Обирайте фільм та серіал для перегляду та насолоджуйтесь грою Ксенії. Розуміючи скільки праці стоїть за плечима успішної людини, результати цінуються ще більше.