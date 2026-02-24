Звезда "Властелина колец" растрогал сеть прочтением поэзии украинского ветерана
- Иен Маккеллен прочитал стихотворение украинского ветерана Артура Дроня, в честь годовщины вторжения России в Украину.
- Видео с декламацией поэзии опубликовано на фейсбук-странице Ukraine WOW.
Известный британский актер, номинант на премию Оскар Иен Маккеллен, почтил годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Зрители знают его по роли Гэндальфа во франшизе "Властелин колец".
Актер прочитал стихотворение украинского ветерана и поэта Артура Дроня. Видео, на котором Маккеллен декламирует поэзию, опубликовали на фейсбук-странице Ukraine WOW.
Советуем Какой украинский сериал о начале полномасштабного вторжения должен увидеть каждый
Иен Маккелллен поддержал украинцев: что известно?
Звезда "Властелина колец" растрогал украинцев своей поддержкой в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Иен Маккеллен продекламировал стихотворение украинского ветерана и поэта Артур Дронь под названием "Первое к коринфянам".
Вот, как звучит часть стихотворения на украинском языке:
Любов виходить на бойові чергування,
піднімається на позиції
з грижами, з температурами, із простатитами,
із контузіями, з астмами і алергіями,
з високою імовірністю не повернутися,
з думками про когось найважливішого.
Все зносить,
вірить у все,
сподівається всього,
все терпить!
Что известно об Иене Маккеллене?
- Вы можете знать Иена Маккеллена как Гэндальфа во "Властелине колец" и Магнето в "Людях Икс".
- Это британский актер театра и кино.
- За свою карьеру он получил многочисленные престижные награды, в частности "Золотой глобус", "Тони", две номинации на Оскар и другие.
- Кроме того, Маккеллен активно работает в театре, в частности в спектакле "Макбет".