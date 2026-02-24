Укр Рус
Кино Киноновости Звезда "Властелина колец" растрогал сеть прочтением поэзии украинского ветерана
24 февраля, 13:55
2

Звезда "Властелина колец" растрогал сеть прочтением поэзии украинского ветерана

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Иен Маккеллен прочитал стихотворение украинского ветерана Артура Дроня, в честь годовщины вторжения России в Украину.
  • Видео с декламацией поэзии опубликовано на фейсбук-странице Ukraine WOW.

Известный британский актер, номинант на премию Оскар Иен Маккеллен, почтил годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Зрители знают его по роли Гэндальфа во франшизе "Властелин колец".

Актер прочитал стихотворение украинского ветерана и поэта Артура Дроня. Видео, на котором Маккеллен декламирует поэзию, опубликовали на фейсбук-странице Ukraine WOW.

Советуем Какой украинский сериал о начале полномасштабного вторжения должен увидеть каждый

Иен Маккелллен поддержал украинцев: что известно?

Звезда "Властелина колец" растрогал украинцев своей поддержкой в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Иен Маккеллен продекламировал стихотворение украинского ветерана и поэта Артур Дронь под названием "Первое к коринфянам".

Вот, как звучит часть стихотворения на украинском языке:

Любов виходить на бойові чергування, 
піднімається на позиції 
з грижами, з температурами, із простатитами, 
із контузіями, з астмами і алергіями, 
з високою імовірністю не повернутися, 
з думками про когось найважливішого. 
Все зносить, 
вірить у все, 
сподівається всього, 
все терпить!

Что известно об Иене Маккеллене?

  • Вы можете знать Иена Маккеллена как Гэндальфа во "Властелине колец" и Магнето в "Людях Икс".
  • Это британский актер театра и кино.
  • За свою карьеру он получил многочисленные престижные награды, в частности "Золотой глобус", "Тони", две номинации на Оскар и другие.
  • Кроме того, Маккеллен активно работает в театре, в частности в спектакле "Макбет".