Звезда "Властелина колец" растрогал сеть прочтением поэзии украинского ветерана

Известный британский актер, номинант на премию Оскар Иен Маккеллен, почтил годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Зрители знают его по роли Гэндальфа во франшизе "Властелин колец".

Актер прочитал стихотворение украинского ветерана и поэта Артура Дроня. Видео, на котором Маккеллен декламирует поэзию, опубликовали на фейсбук-странице Ukraine WOW.

Иен Маккелллен поддержал украинцев: что известно?

Звезда "Властелина колец" растрогал украинцев своей поддержкой в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Иен Маккеллен продекламировал стихотворение украинского ветерана и поэта Артур Дронь под названием "Первое к коринфянам".

Вот, как звучит часть стихотворения на украинском языке:

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами,

із контузіями, з астмами і алергіями,

з високою імовірністю не повернутися,

з думками про когось найважливішого.

Все зносить,

вірить у все,

сподівається всього,

все терпить!

Что известно об Иене Маккеллене?