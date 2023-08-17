Первая ракетка мира раскритиковала Netflix, который вырезал из сериала матч в поддержку Украины

Польская теннисистка Ига Швентек снялась в сериале Netflix о теннисе "Брейкпоинт". Однако, когда первая ракетка мира увидела его, она возмутилась, почему в проекте нет матча в поддержку Украины.

Сериал снимали в Кракове. Ига Швентек призналась, что не хотела, чтобы съемочная группа была у нее дома и делала много съемок с ее семьей. Впрочем, в шоу показали личную жизнь теннисистки, связанных с ее сестрой.

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"Это было достаточно натянуто, потому что сложновато нормально поговорить с братом или сестрой перед камерами", – рассказала она в интервью BTU.

Ига Швентек возмущена, что в сериале Netflix не показали матч в поддержку Украины

Кроме того, Ига Швентек возмущена, что в сериале "Брейкпоинт" не показали выставочный матч в поддержку Украины в Кракове: "Мне было немного грустно". По ее словам, стоило бы показать это, а также продемонстрировать вклад, который делают некоторые игроки на помощь украинцам и Украине.

"Так что, конечно, жаль, что они не показали этого, но, возможно, лучше спросить у них, почему так произошло. Может, это не вписывалось в сюжетную линию или что-то такое", – подытожила она.

Ига Швентек / Фото из фейсбука теннисистки

Как Ига Швентек поддерживает Украину

Лучшая теннисистка мира не раз напоминала миру, что он должен объединиться вокруг Украины. "В Польше мы много помогаем украинцам. Понимаю, что мы должны оставаться объединенными вокруг Украины. Для меня важно поддерживать их и напоминать людям, что война продолжается. Она совсем рядом с моей страной. Я никогда не могла подумать, что война может быть настолько близко ко мне. Я была очень эмоциональна в начале войны и сейчас хочу использовать свой статус и влияние, чтобы поддерживать украинцев", – сказала Швентек.

Известно, что за свою карьеру полячка выиграла три турнира Grand Slam. В 2022 году Швентек установила рекорд по самой длинной выигрышной серии в 21 веке. Теннисистка выиграла 37 поединков подряд.