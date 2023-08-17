Серіал знімали у Кракові. Іга Швьонтек зізналася, що не хотіла, щоб знімальна група була у неї вдома та робила багато зйомок із її родиною. Втім, у шоу показали особисте життя тенісистки, пов'язаних із її сестрою.

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"Це було досить натягнуто, тому що важкувато нормально поговорити з братом або сестрою перед камерами", – розповіла вона в інтерв'ю BTU.

Іга Швьонтек обурена, що в серіалі Netflix не показали матч на підтримку України

Крім цього, Іга Швьонтек обурена, що у серіалі "Брейкпоінт" не показали виставковий матч на підтримку України у Кракові: "Мені було трохи сумно". За її словами, варто було б показати це, а також продемонструвати той внесок, який роблять деякі гравці на допомогу українцям та Україні.

"Тож, звісно, шкода, що вони не показали цього, але, можливо, краще запитати в них, чому так сталося. Може, це не вписувалося у сюжетну лінію або щось таке", – підсумувала вона.

Іга Швьонтек / Фото з фейсбуку тенісистки

Як Іга Швьонтек підтримує Україну

Найкраща тенісистка світу не раз нагадувала світу, що він має об'єднатись навколо України. "У Польщі ми багато допомагаємо українцям. Розумію, що ми мусимо залишатись об'єднаними навколо України. Для мене важливо підтримувати їх та нагадувати людям, що війна триває. Вона зовсім поруч з моєю країною. Я ніколи не могла подумати, що війна може бути настільки близько до мене. Я була дуже емоційною на початку війни й зараз хочу використовувати свій статус і вплив, щоб підтримувати українців", – сказала Швьонтек.

Відомо, що за свою кар'єру полячка виграла три турніри Grand Slam. У 2022 році Швьонтек встановила рекорд з найдовшої виграшної серії у 21 столітті. Тенісистка виграла 37 поєдинків поспіль.