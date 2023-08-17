Майкл Оер, американський футболіст, про якого було знято фільм "Невидима сторона", нещодавно заявив, що деякі події, зображені у стрічці, є спотвореними. Наприклад, родина Туохи, яка усиновила футболіста, не була представлена у фільмі так, як це було насправді. Оер стверджує, що родичі Туохі отримали гроші за цей проєкт, тоді як сам футболіст залишився без винагороди.

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Згідно з інформацією порталу TMZ, ця ситуація викликала значне обурення в мережі. Чимало шанувальників Майкл Оера вимагають позбавити Сандру Буллок нагороди за її участь у цьому фільмі. "Якщо звинувачення Майкла Оера вірні, то ми повинні піти й забрати Оскар у Сандри Буллок", – пишуть у мережі.

Актриса зіграла роль вигаданої матері Майкла Оера, Лі Енн Туохі. Своєю чергою футболіста на екрані втілив актор Квінтон Аарон, який публічно підтримав Сандру Буллок і вважає звинувачення на її адресу необґрунтованими.

Родина Туохі заявляє, що Майкл Оер намагався стягнути з них 15 мільйонів доларів США до того, як звернувся до суду.

"Невидима сторона": дивіться трейлер фільму